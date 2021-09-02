​Buğdayda düşük rekolte riski

Bu yıl bir önceki yıla göre yüzde 7,3 üretimde azalma beklendiği kaydedildi.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün bu yılki buğday verimini de içeren ekim ve rekolteye ilişkin veriler paylaşıldı. Buna göre; Türkiye’de geçen yıl buğday ekim alanlarının 56,6 milyon dekarında 16,5 milyon ton ekmeklik buğday, 12,6 milyon dekarında ise 4 milyon ton makarnalık buğday üretildiği belirtildi. Geçen yıl yüzde 7,9’luk artışla yurt içi buğday kullanımının 20 milyon ton olup yeterlilik yüzdesinin 89,5 olduğu belirtildi.

SICAK SONBAHAR SUSUZ BAHAR

Bu yıl ise bir önceki yıla göre yüzde 7,3 üretimde azalma beklendiği kaydedildi. Buna gerekçe olarak sonbahar ekim döneminde sıcaklıkların normalin üzerinde yaşanması, yeterli miktarda yağışın olmaması nedeniyle bitki çıkışlarında sorunlar yaşandığı dikkat çekti. Ayrıca nisan ve mayıs aylarında yaşanılan kuraklığın bitki gelişimini olumsuz etkilediği vurgulandı. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kuru tarım yapılan buğday alanlarında, kuraklıktan kaynaklanan verim kayıbı yaşandığı bildirildi. Dane doldurma döneminde istenilen yağışların gelmemesi nedeniyle buğday rokeltesinde gerileme beklendiği vurgulandı.

DÜNYADA BUĞDAY KRİZİ

Kuraklığın dünya üretimine etkisine de dikkat çekildi. Yurt dışı raporlara atıf yapılan çalışmada iklim şartlarında yaşanılan sorunlar neticesinde Rusya, Kazakistan ve ABD’nin üretiminde azalma beklendiğine işaret edildi. Dünya buğday ihracatında söz sahibi olan Kanada’da ise son 10 yılın en düşük üretiminin beklendiği belirtildi. Yaşanan olumsuzlukların, buğday ihracatını etkileyeceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

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