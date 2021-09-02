​Buğdayda düşük rekolte riski

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün bu yılki buğday verimini de içeren ekim ve rekolteye ilişkin veriler paylaşıldı. Buna göre; Türkiye’de geçen yıl buğday ekim alanlarının 56,6 milyon dekarında 16,5 milyon ton ekmeklik buğday, 12,6 milyon dekarında ise 4 milyon ton makarnalık buğday üretildiği belirtildi. Geçen yıl yüzde 7,9’luk artışla yurt içi buğday kullanımının 20 milyon ton olup yeterlilik yüzdesinin 89,5 olduğu belirtildi.
SICAK SONBAHAR SUSUZ BAHAR
- Bu yıl ise bir önceki yıla göre yüzde 7,3 üretimde azalma beklendiği kaydedildi. Buna gerekçe olarak sonbahar ekim döneminde sıcaklıkların normalin üzerinde yaşanması, yeterli miktarda yağışın olmaması nedeniyle bitki çıkışlarında sorunlar yaşandığı dikkat çekti. Ayrıca nisan ve mayıs aylarında yaşanılan kuraklığın bitki gelişimini olumsuz etkilediği vurgulandı. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kuru tarım yapılan buğday alanlarında, kuraklıktan kaynaklanan verim kayıbı yaşandığı bildirildi. Dane doldurma döneminde istenilen yağışların gelmemesi nedeniyle buğday rokeltesinde gerileme beklendiği vurgulandı.
DÜNYADA BUĞDAY KRİZİ
Kuraklığın dünya üretimine etkisine de dikkat çekildi. Yurt dışı raporlara atıf yapılan çalışmada iklim şartlarında yaşanılan sorunlar neticesinde Rusya, Kazakistan ve ABD’nin üretiminde azalma beklendiğine işaret edildi. Dünya buğday ihracatında söz sahibi olan Kanada’da ise son 10 yılın en düşük üretiminin beklendiği belirtildi. Yaşanan olumsuzlukların, buğday ihracatını etkileyeceğinin değerlendirildiği kaydedildi.
Hububata kuraklık desteği resmileşti
- İklimsel şartlara bağlı yetersiz yağış nedeniyle bu yıl yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan hububat ve baklagil üreticilerine, bir defaya mahsus, dekar başına 30 lira ila 100 lira arasında destekleme ödemesi yapılacak. Verim kaybının belirlenmesinde, ilgili tarım havzasının yağış durumuna ilişkin meteorolojik veriler ile Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri AŞ (TARSİM) hasar tespit komisyonları kayıtları dikkate alınarak belirlenen oranlar esaslar alınacak. Karar, yem bitkisi amacıyla ekilenler hariç, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olarak kuru şartlarda ekilen arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, mercimek ve nohut ürünlerini kapsıyor. Destek ödemeleri, Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince ÇKS’ye göre oluşturulacak icmaller esas alınarak Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak.