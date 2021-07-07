Ekonomi Kapalıçarşıda çeyrek altın 817 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 817 lira oldu

Bugün altın ne kadar? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,06 artışla 504,00 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 817 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 341 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Bugün altın ne kadar? 7 Temmuz 2021 Altın fiyatları
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 817 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 341 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,06 yükselişle 504 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • SALI ÇARŞAMBA
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 503,50 503,70 503,80 504,00
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.318,00 3.339,00 3.320,00 3.341,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 460,00 464,00 460,00 464,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.243,00 3.263,00 3.245,00 3.265,00
  • Yarım Ziynet 1.622,00 1.632,00 1.623,00 1.633,00
  • Çeyrek Ziynet 811,00 816,00 812,00 817,00

Vatandaş altın kaplama metal ziynet eşyalarına yöneldi: '10 bin liralık bileziğin aynısını 100 liraya alabiliyorlar'
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Yüksek fiyatlarıyla bilinen altın, insanlar için ulaşması zor bir noktaya geldi. Fakat ziynet eşyası kullanmak isteyen insanlar farklı arayışlar içerisinde. Son zamanlarda insanlar, altın takıya alternatif olarak gördükleri altın kaplama ürünler için yoğun talep oluşturuyor.
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Eskişehir'de altın kaplama metal ürünlerin satışını yapan Adem Dikici, yoğun talepleri anlattı.
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Altın ürünlere göre çok daha ucuza elde edilebilen altın kaplama metal takılardaki talebe neden olan sebepleri anlatan Dikici, şu ifadeleri kullandı:
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Altın kaplama metal ürünler satıyoruz. Altın kaplama yaptığımız için görüntüsü birebir aynı. Zaten modelleri kuyumcular yapıyor. Altın fiyatları çok yüksek olduğu için kuyumcular da artık imitasyon ürünler yapmaya başladı.
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Bileklik, kolye, tuğra, bilezik gibi modellerin tamamı yapılıyor. İnsanlar da maliyet açısından tercih ediyor. Dışarıdaki 10 bin liralık bileziğin aynısını 100 liraya alabiliyorlar. Tuğra, bileklik, kolye gibi ürünlerde işçilik işin içine giriyor. İşçiliği fazla olduğu için fiyatları 120 lira civarlarında oluyor. Kuyumcudan altınını satın almak isteseler 6-7 bin lira oluyor. İnsanların talepleri çok fazla oluyor. Kolları ve boynu boş gezmek istemeyen fakat maddi durumu altın almaya yetmeyen vatandaşlar bu ürünleri tercih ediyor.
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Vatandaş altın kaplama metal ziynet eşyalarına yöneldi: '10 bin liralık bileziğin aynısını 100 liraya alabiliyorlar'
Son zamanlarda yükselen altın fiyatlarıyla birlikte vatandaşlar altın kaplama metal ziynet eşyalarına yoğun ilgi gösteriyor.
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