Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından çalışan emeklilere verilecek bir defaya mahsus 5 bin lira ile ilgili açıklama yaptı.
Çalışan emeklilere 5 lira ödemesi yarın yapılacak
Bakan Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
4,6 milyon emekli daha yararlanacak
Çalışan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.