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Ekonomi

Çalışan emekliye verilecek 5 bin lira için ödeme takvimi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır." dedi. Çalışan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
16:34 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 16:53 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bakan Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere yatırılacak ikramiyelere ilişkin konuştu.
Bakan Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere yatırılacak ikramiyelere ilişkin konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından çalışan emeklilere verilecek bir defaya mahsus 5 bin lira ile ilgili açıklama yaptı.

Çalışan emeklilere 5 lira ödemesi yarın yapılacak

Bakan Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

4,6 milyon emekli daha yararlanacak

Çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeden, 4 milyon 688 bin 945 kişinin yararlanacak.
Kasım ayında ise 10 milyon 429 bin 922 kişiye 44 milyar 468 milyon 838 bin 223 lira 34 kuruş ödeme yapılmıştı.

Çalışan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

#Emekli
#İkramiye
#Vedat Işıkhan
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