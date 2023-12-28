Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu gün yapılan asgari ücret komisyonu toplantısı sonrası, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada yeni asgari ücreti açıkladı. 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücret: 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 17 bin 2 lira olarak belirlemiş oluyoruz. Önceki yıla göre yüzde 100, son rakama göre yüzde 49 zam yapıldı.