Çalışanlara güvence: Haklar korunacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların haklarında geriye gidişe izin vermeyeceklerini, emeklilik haklarının korunacağını bildirdi.

Bakan Işıkhan, İş Kanunu üzerinde yürütülen çalışmalara ilişkin bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan, burada esnek çalışma modeli, istihdam hedefleri, SGK hedefleri konusunda önemli açıklamalar yaptı.





ESNEK ÇALIŞMAYA UYARLAMA

Esnek çalışma modeli konusunda Işıkhan, şunları söyledi: “Çalışma hayatının dinamikleri çerçevesinde politika geliştiren bir kurumuz. Bu çerçevede dünyada çalışma hayatında yaşanan dönüşümü, çalışanlarımızın haklarını koruyarak ve geliştirerek ülkemize uyarlamak durumundayız. Çalışma hayatının dinamikliğinin gereği olarak ortaya çıkan yeni çalışma sistemleri ve bunlara uyum sağlayacak düzenlemeler yapma ihtiyacı olabiliyor. Buna ilişkin yapılacak çalışmalarımızın özünde insana yaraşır bir çalışma ortamı oluşturmak var.





HAKTA GERİYE GİDİŞ YOK

"Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce açıkladığı gibi kapsamlı bir İş Kanunu için çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayı yaparken de gerek işveren gerekse işçi sendikalarımızla birebir temas halinde olmaya özen gösteriyoruz. Çalışanlarımızın ve sendikalarımızın hassasiyetlerini çok iyi biliyoruz. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bu yana milletimizin ve çalışanların haklarını geliştirmek için devrim niteliğinde adımlar attık, bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Çalışanların haklarında bir geriye doğru gidişe asla izin vermeyiz.”





ADİL BİR SOSYAL GÜVENLİK

Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini geliştirmek ve adil olmasını sağlamanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirten Işıkhan, “Bu doğrultuda, mevcut sistemin tüm vatandaşlarımız için eşitlik ve kapsayıcılık ilkeleri temelinde iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Amacımız, emeklilik haklarının korunması, sağlık harcamalarında etkinliğin sağlanması ve sosyal güvenlik açıklarının azaltılmasıdır. Bu çalışmalar kapsamında, özellikle kayıt dışı istihdamın önlenmesi, prim ödeme dengesinin güçlendirilmesi için yeni stratejiler geliştiriyoruz. Tüm bu adımlarla, sosyal güvenlik sistemimizin uzun vadede sürdürülebilir ve daha adil bir yapıya kavuşmasını hedefliyoruz.” dedi.





SÜRDÜRÜLEBILIR BIR ÇALIŞMA HAYATI

İşsizlik ve istihdam hedeflerimize ulaşmak için kararlılıkla çalıştıklarımın altını çizen Işıkhan, “Özellikle son dönemde hayata geçirdiğimiz yeni istihdam programları ve iş gücü piyasasını destekleyen politikalar, bu hedeflere ulaşmamızda önemli bir rol oynayacak. İşsizlik oranını düşürmek ve istihdamı artırmak için özellikle gençler, kadınlar ve mevsimlik işçiler gibi gruplara yönelik projelerimizle iş gücüne katılımı teşvik ediyoruz” diye konuştu. Işıkhan şöyle devam etti: “Yaklaşık 14 aydır yüzde 10’un altında bir işsizlik oranı devam ediyor. İstihdamda ise önemli rakamlara ulaştık. Son verimiz 32,5 milyon istihdam olarak gerçekleşti. Sürdürülebilir bir çalışma hayatı, sürdürülebilir bir ekonomi ve dolayısıyla sürdürülebilir bir gelecek için birçok farklı alanda çalışmalar yapıyoruz. Enflasyonla mücadeleye yönelik atılan adımların kısa vadeli etkileri olabilir ancak OVP’de yer alan hedeflerimizden sapmadan sürecin yürüyeceğinden emin olabilirsiniz.”



