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Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Deprem bölgesinde 110 bin vatandaşa 1 milyar lira ödeme yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği çerçevesinde yaklaşık 110 bin vatandaşa 1 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; gerekli prim şartlarını taşımadığı için işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan vatandaşlar içinse nakdi ücret desteği uygulamasının hayata geçirildiği belirtilerek, destek kapsamında 81 bin vatandaşa yaklaşık 695 milyon lira ödeme yapıldığı aktarıldı.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
12:47 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 10 ilde etkisini gösteren 6 Şubat Depremlerinin ardından, bölgede yaşayan vatandaşlara Bakanlık tarafından yapılan destekler açıklandı. D
epremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak, deprem yaşanan illerimizi kalkındırmak için aralıksız çalışıldığı ifade edilen açıklama kapsamında, kısa çalışma ödeneği ile yaklaşık 110 bin vatandaşa toplamda 1 milyar lira ödeme yapıldığı ifade edildi.

Gerekli prim şartlarını taşımadığı için işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan vatandaşlar içinse nakdi ücret desteği uygulamasının hayata geçirildiği belirtilerek,
destek kapsamında 81 bin vatandaşa yaklaşık 695 milyon lira ödeme yapıldı
ğı aktarıldı.

Deprem bölgesinde Toplum Yararına Programlar (TYP) uygulanmasının da başlatıldığı ifade edilerek, toplamda 57 bin 57 kişilik program ile 7 milyar ödenek tahsis edildiği açıklandı.

Kamu görevlilerine 3 bin 31 lira ödeme yapıldı

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile
deprem bölgesindeki kamu görevlilerine 6 ay süreyle 2 bin 59 lira ve tazminat ve 972 lira fazla çalışma ücreti olmak üzere toplamda aylık 3 bin 31 lira ödeme yapıldı
ğı belirtildi.

Ayrıca deprem bölgesi için mücbir sebep halinin 30 nisan 2024 tarihine kadar uzatılmasıyla işverenlerin, sigortalıların ve işverenlerin çeşitli yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirildiği sayıldığı, bazı yükümlülüklerin de ertelendiğini ve yapılandırma başvurularının düzenlendiği de açıklamada yer aldı.

Albayrak Grubu deprem bölgesine desteğini sürdürüyor: 'Halka hizmet aynı zamanda Hakk’a hizmettir' diyerek deprem bölgesine tüm imkanlarımızla ulaştık
Albayrak Grubu deprem bölgesine desteğini sürdürüyor: 'Halka hizmet aynı zamanda Hakk’a hizmettir' diyerek deprem bölgesine tüm imkanlarımızla ulaştık

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Cumhuriyet tarihimizin en çok can kaybına ve yıkımına yol açan 'Asrın Felaketi' ile yüzleşti. Devletimiz ve milletimizin tek vücut olduğu süreçte yaraları sarmaya kamu ve özel kuruluşlar da katıldılar. Bu kuruluşlardan biri olan Albayrak Grubu, 'Asrın Felaketi' ile karşı karşıya kalan milletimizin acısı karşısında henüz ilk dakikalarda harekete geçti ve Albayrak Gönüllüleri başta olmak üzere tüm markalarıyla deprem bölgelerine hızla ulaştı. Bu refleksin bir sonucu olarak Sukkar Şeker çalışanlarının yoğun çabasıyla Malatya'da 8 katlı bir apartmanın enkazından 7 yaşındaki Miran isimli minik sağ salim kurtarıldı. Bugün ise Grup’un kurduğu Hatay Kırıkhan ve Gaziantep Nurdağı bölgesindeki bin 50 adet konteynerde yaşam devam ediyor. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, "'Halka hizmet aynı zamanda Hakk’a hizmettir' diyerek devletimiz ve milletimiz için fedakârca deprem bölgelerine tüm imkânlarımızla ulaştık. Bu bizim için vatani göreve eş değerdi. 'Hayırda yarışınız' diye buyrulmuştur; bizler hiç tereddütsüz bu buyruğu takip ettik" dedi.



#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#depremzede
#destek
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