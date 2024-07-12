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Ekonomi

CANiK’in yatırımı Türk-ABD ilişkileri için örnek oldu

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Programı paralelinde Vaşington’da Türk Amerikan İş Konseyi ve Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi tarafından düzenlenen toplantıda, CANiK'in ABD’de inşası tamamlanan yeni fabrikası savunma sanayisinde iş birliği örneği olarak gösterildi.

15:18 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
CANiK'in yeni fabrikası ABD'deki toplantıda örnek gösterildi.
CANiK'in yeni fabrikası ABD'deki toplantıda örnek gösterildi.

CANiK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Programı paralelinde düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı’na katıldı.


Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) ve Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBR) tarafından organize edilen yuvarlak masa toplantısı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve uzun yıllar ABD’nin NATO görevlerini icra eden General Tod D. Wolters’in katılımıyla büyük ilgi uyandırdı.


Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de katılımıyla, Başkanlığın en üst seviyeden temsil edildiği toplantı, ATBR Yönetim Kurulu Üyesi Gregory Bloom moderatörlüğünde ve TAİK Başkanı Murat Özyeğin önderliğinde gerçekleştirildi.


CANiK ve önde gelen savunma sanayii şirketlerimizin sponsorluğunda gerçekleşen bu önemli toplantı, ABD ve Türkiye arasında savunma sanayinin yeni iş birlikleri ile daha da geliştirilmesi amacıyla düzenlendi.


Toplantıya katılan iki ülkenin önde gelen sanayi temsilcileri, önümüzdeki dönemde yapılması gerekenler hakkında istişarelerde bulundular.


Yuvarlak masa toplantısında, CANiK'in ABD’de inşası tamamlanan yeni fabrikası da iş birliği örneği olarak gösterildi.

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral

"Türkiye-ABD ilişkileri yeni bir döneme girdi"

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, iki ülkenin savunma sanayinde var olan ilişkilerinde son dönemde atılan adımlarla yeni bir döneme girdiğini söyledi.


Bu kapsamda iki ülke kurumları ve şirketlerinin birlikte çeşitli projeler hayata geçirdiğini vurgulayan Aral, CANiK’in ABD’de bir üretim tesisi kurmak için bir süredir yürüttüğü çalışmaları tamamladığını bildirdi.


Aral, ABD'deki yatırımın Samsun Yurt Savunma Grup şirketleri bünyesinde üretilen ve ABD’de üretimi olmayan orta kalibre silahların teknoloji transferi ve ABD ordusuna satışı için hayata geçirildiğini vurguladı.


Savunma sanayinde stratejik iş birliklerinin ve teknoloji transferlerinin önemine dikkati çeken Aral, CANiK olarak bu doğrultuda çeşitli ülkelerde çalışmalar yaptıklarını, ABD ile bunlara yeni bir halka eklediklerini belirtti. Aral, diğer ülkelerde olduğu gibi ABD’de yürütecekleri faaliyetlerle de iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını kaydetti.


#CANİK
#NATO
#ABD
#Savunma Sanayii
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