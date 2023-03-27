Çinli Chery’ye 20 bin SUV talebi.
Türkiye pazarına giriş yapan Çinli Chery, kısa bir süre önce ön tanıtımını yaptığı 3 yeni SUV modelinin fiyatlarını açıkladı. Markanın ilk küresel modeli olarak dikkat çeken Chery OMODA 5, 3 ayrı donanım paketi ve lansmana özel 810 bin liradan başlayan anahtar teslim fiyatıyla dikkat çekiyor.
AVRUPA'YA GİRİŞTE TÜRKİYE KÖPRÜ
Chery’nin 20 yılı aşkın teknolojik birikimi ve hizmet becerisiyle Türkiye’de çok sayıda yenilik sunacağını da söyleyen Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo, “Benzersiz coğrafi avantajları ve güçlü endüstriyel altyapısı ile Asya ve Avrupa arasındaki kesişme noktası olan Türkiye, dünyanın gelişmekte olan ekonomilerinden ve dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri. Türkiye bu açıdan, Chery'nin küreselleşme sürecinde büyük önem taşıyan Avrupa pazarına girme noktasında köprü görevi görüyor. Türkiye pazarında büyümeye, daha fazla ürün getirmeye ve otomobil pazarını adım adım zenginleştirmeye devam edeceğiz. Türk tüketicisine en iyi ürünleri, en iyi hizmeti ve en iyi deneyimi Chery ile sunmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.
18 İLDE 25 YETKİLİ SATICI
Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan ise, “2022’de duyurduğumuz Chery’nin Türkiye’deki yeni yapılanması, Türk tüketicisi tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Henüz fiyatlarımızı açıklamadan 20 binin üzerinde müşterimiz bizimle temasa geçerek araçlarımızla ilgilendi. Bugün ilk etapta 18 ilimizde, 25 yetkili satıcımızla Türkiye’de de müşterilerimizle buluşmaya resmen başlıyoruz. Mart 2023 itibarıyla satışına başladığımız 3 yeni SUV modelimizde hedefimiz, mutlu müşteriler yaratarak daha fazla tercih edilmek ve Chery’nin güvenilir, konforlu, teknolojik ürünler sunduğunu göstermektir” şeklinde konuştu.