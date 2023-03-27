Çinli Chery’ye 20 bin SUV talebi.

Chery’nin 20 yılı aşkın teknolojik birikimi ve hizmet becerisiyle Türkiye’de çok sayıda yenilik sunacağını da söyleyen Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo, “Benzersiz coğrafi avantajları ve güçlü endüstriyel altyapısı ile Asya ve Avrupa arasındaki kesişme noktası olan Türkiye, dünyanın gelişmekte olan ekonomilerinden ve dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri. Türkiye bu açıdan, Chery'nin küreselleşme sürecinde büyük önem taşıyan Avrupa pazarına girme noktasında köprü görevi görüyor. Türkiye pazarında büyümeye, daha fazla ürün getirmeye ve otomobil pazarını adım adım zenginleştirmeye devam edeceğiz. Türk tüketicisine en iyi ürünleri, en iyi hizmeti ve en iyi deneyimi Chery ile sunmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.