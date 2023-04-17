Çinli otomotivciyi yatırıma çekmeliyiz

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2023 yılının ilk çeyreğiyle ilgili verileri açıkladı. Toplantıda ilk 3 aylık üetim, ihracat ve pazar performansını da değerlendiren OSD Başkanı Cengiz Eroldu, sektöre dair çarpıcı açıklamalara bulundu.

TÜM YAKITLI MODELLERİ YERLİ ÜRETEBİLİYORUZ

Elektrikli araçlarlar ilgili açıklama yapan OSD Başkanı Eroldu, “Ülkemiz hala içten yanmalı bir pazara sahip. Togg’un gelişiyle hızlanan elektrifikasyon süreci ilerleyen dönemde kendini daha da gösterecek. Türk otomotiv endüstrisinin şu anda 2 milyon adetlik kapasitesi var. Bu 2 milyonunluk üretim kapasitesinin içinde benzinli, dizel, elektrikli ve diğer tüm yakıt tiplerine uygun üretim yapılabiliyor” açıklamasını yaptı.

ÇİNLİLER İÇİN FIRSAT KAÇMADI

Ek vergiler sebebiyle Çin’den gelen yatırımların kaçmadığına işaret eden Eroldu, “Aslında tam tersine, buradaki üretimi desteklemesi lazım. Çinli marka Türkiye’de yerli üretim yaparsa o vergiye tabi değil. Bizim burada amacımız Çin’i yasaklarla durdurmak değil de çekmemiz lazım buraya. Çin’den biz de besleniriz. Rakip olması da iyi bir şey. Bizi de güçlendirir aslında. Yatırımların Türk menşeine dönüşmesi lazım. Çinlilerin de Türkiye’yi hafif köprü değil de Boğaz Köprüsü gibi görmesi lazım. Yatırımın temellerinin derinlerde olması lazım” ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN EN ÇOK ÜRETİM YAPAN 14’ÜNCÜ ÜLKESİYİZ

Türk otomotivinin dünyadaki yerine değinen Cengiz Eroldu sözlerine şöyle devam etti: “Bugün otomobil üretiminde Avrupa'da altıncı ülkeyiz, ticari vasıtada birinci ülkeyiz, toplamda da dördüncü ülkeyiz Avrupa Birliği içinde. Aynı zamanda dünyada da 2021 yılında otomobil üretiminde 16’ncı sıradaydık. 2022 yılında Rusya ve İngiltere'nin önüne geçerek 14’üncü en çok otomobil üreten ülke konumuna geldik. Ticari araçlarda 9’unculuğumuz devam ediyor.”

OTOMOTİV ARTIK 100 MİLYONU AŞMAZ

Çipten dolayı tedarik sorununun devam ettiğini ve diğer ülkelerde de fiyatları artmasında kaynaklı üretimlerin düştüğüne işaret eden OSD Başkanı Eroldu, “Küresel otomobil pazarının artık daha önceki tahminlerde olduğu gibi 110 milyon üzerine çıkma beklentileri şu anda yok. 2024 yılında 93 milyonluk, daha sonra da 97 milyon ve 100-104 milyona giden rakamlar var. Benim şahsi görüşüm bu rakamların hiçbir zaman artık 100 milyonun üzerine çıkamayacağı yönünde” şeklinde konuştu.

OTO SANAYİSİNDE YÜZLER GÜLÜYOR

Türk otomotiv sanayisinde bu yılın ilk çeyreğinde toplam üretim yüzde 21 artarak 366 bin 597 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk üç aylık dönemine göre yüzde 34 artış sağlayan otomobil üretimi ise 222 bin 51 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 382 bin 504 adede yükseldi. Ticari araç grubunda, yılın ilk çeyrekte üretim yüzde 6, ağır ticari araç grubunda yüzde 19 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 5 oranında arttı. Bu dönemde, toplam ihracat 253 bin 828 adet, otomobil ihracatı ise 156 bin 763 adet düzeyinde gerçekleşti. İhracattan elde edilen gelir ise 8,8 milyar dolara ulaştı. 2023’ün üç aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 247 bin 904 adetten kapandı. Otomobil pazarı da yüzde 50’lik artış sağladı ve 175 bin 421 adede ulaştı. Kapasite kullanımı ise yüzde 74’e çıktı.











