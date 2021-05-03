Çip krizinde cirolar eridi: ​Fabrikaların duruşu tedarikçiyi vurdu​

Otomotiv sektöründe pandemiyle başlayan krizler silsilesi çip, yangın, deprem ve kuraklıkla birlikte Türkiye’yi de derinden vurdu. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam, Türk otomotiv sanayisinin tüm bu zorluklara rağmen ihracatta 32 milyar dolarlık zirveyi zorlayacağını söyledi.

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Saydam, ihracat tarafına bakıldığında ilk 3 ayda 7,6 milyar dolarlık ihracata dikkat çekerek, “Tedarik sanayisinin ihracatı ise yüzdesel anlamda daha da fazla. Buna göre, Ocak-Mart döneminde tedarik sanayisinin ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 artarak 2,9 milyar dolar seviyesine ulaştı. Biz tedarik sanayisi olarak çeşitli ürünlere ve çeşitli ülkelere ürün verdiğimizden dolayı ana sanayi üreticilerinden daha az etkilenebiliyoruz. Sıçramalarımızı da bu bağlamda daha çok yapabiliyoruz. Bu sene, tedarik sanayisinin toplam ihracatını 11,5 milyar dolar olarak revize ettik. Tahmin ediyorum ki 19 ila 20 milyar dolar arasında da ana sanayi ihracatı gerçekleşecek. Sonuç olarak, 2021’de 31,5 milyar dolarlık ihracata ulaşarak iki sene önceki 32 milyar dolar çizgisine yaklaşacağız. Tabii bunda parite ve emtialardaki fiyat artışının da etkisi var” açıklamasında bulundu.

HAMMADDE SORUNU VAR

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, “Tesislerin otoparkları bile bomboş kimse yok. Silisyum ham maddesi var. Bununda kaynağı Çin’de Çin maliyet kaynaklı pandemi dolayısıyla çalışamıyor. Bu yüzden sorun yaşanıyor. Öte yandan bir de Çin çelik ihracatını azaltacağın söyledi. Bu da etkili olacak yan sanayi sektörüne. Tüm bu olumsuzluklar birleştiğinde çip krizinde de üçüncü çeyreğin aşılabilineceği görülüyor” şeklinde konuştu.

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FARKLI PAZARLARA GİRİYORUZ

TAYSAD üyelerinin yüzde 55’i ana sanayinin ani duruş kararlarından dolayı cirolarında düşüş yaşayacağını tahmin ediyor. Saydam, “Düşüş yaşayacağını bildirenlerin yüzde 33,3’ü düşüşü bu şekilde, yani yüzde 1-10 arasında ifade ediyor. Yüzde 11-20 arasında düşüş yaşarız diyenlerin oranı yüzde 11,7, yüzde 21-30 arasında düşüş yaşarız diyenlerin oranı ise yüzde 6,3 olarak dikkat çekiyor. Öte yandan, tedarik sanayisi temsilcilerinin yüzde 25’i ise ani duruş kararlarından ötürü cirolarında artış yaşayacağını kaydediyor. Bu da aslında çok iyi bir rakam. Demek ki tedarik sanayisi temsilcileri olarak farklı pazarlara giriyoruz. Başka ürün gamlarına yöneliyoruz. Bu artışın tamamına yakını ihracatla olacaktır diye tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Albert Saydam

TEDARİKÇİ ANİ DURUŞTAN ŞİKAYETÇİ

Üretimdeki ani duruş ve başlangıçların yan sanayiciyi zorladığını belirten Albert Saydam “Tedarik sanayisinin yüzde 66’sı ana sanayilerin kısa-uzun vadeli planlamalarını paylaşmasını en büyük beklenti olarak görüyor. Çünkü, planlama otomotivde çok önemli. Duruş ve kalkışlar yerine orta hızda bir üretim yapmak bizim açımızdan kritik. Örneğin, bir hafta önce Ford Otosan’ın duyurduğu duruş kararı bizim için biraz sürpriz oldu. Tabii ki, durum Ford Otosan için de artık yönetilemez durumdaydı ki böyle bir karar almak zorunda kaldılar. Bu sadece Ford Otosan özelinde değil, diğer tüm üreticilerin ani duruş veya başlangıç kararları bizleri zorluyor” dedi.