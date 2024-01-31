Çip üretim devi TSMC ikinci tesisini kuracak

Olası kazalara karşı uçaklara konulan ve kaza öncesi ve sonrasına ait tüm verileri kaydeden kara kutunun bir benzeri şimdi de otomobiller için zorunlu hale geliyor. 2024 Temmuz ayından itibaren Avrupa Birliği ülkelerinde satılacak tüm yeni otomobillerde zorunlu “kara kutu” olacak. Kara kutu zorunluluğu 27 ülkede geçerli olacak.