Clio’nun yüzde 60’ı Türk mühendisliği

Renault’nun amirali Yeni Clio, Portekiz’de düzenlenen uluslararası test sürüşü organizasyonunda dünya basınıyla buluştu. Bugüne kadar 5 milyondan fazla Clio’nun üretildiği Bursa OYAK Renault Otomobil Fabrikaları, yeni nesil Clio’nun da üretim merkezi olma misyonunu sürdürecek. Yeni Renault Clio, Şubat 2026 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacak.





TÜRKİYE’DE 600 BİN ADETTEN FAZLA SATTI

İlk beş nesil toplamda 120 ülkede yaklaşık 17 milyon adet sattı ve Clio’yu tüm zamanların en çok satan Fransız otomobili konumuna taşıdı. Türkiye’de ise 600 binden fazla kullanıcıya ulaştı ve hatchback segmentinin çok satan otomobili oldu. Öte yandan 6’ncı nesil Clio’nun mühendisliğine ise Türk imzası atıldı. Ynei üretilen modelde Türk mühendisler dünyadaki diğer Renault tasarım ve teknoloji merkezlerine öncülük ederken, yüzde 60’tan fazla katkı sundu. Bursa OYAK Renault Fabikası’nın güncel durumda satın almasının yüzde 50’den fazlası 90 yerel tedarikçiden sağlanıyor. Kompleks içinde ayrıca yeni Clio’nun geliştirme süreçlerini yürüten Renault Technology Türkiye adlı mühendislik merkezi bulunuyor.





4 MODELLE İHRACATIN MERKEZ FABİKASI OLDU

Renault ekosisteminde aldığı 400 milyon avroluk yatırımla baştan ayağı yeni platform yatırımı yapılarak modernize edilen Bursa OYAK Renault Otomobil Fabrikası üreteceği 4 modelle markanın ihracat üssü olarak konumlanıyor. 390 bin kapasitesinin yüzde 100’ünü kullanan fabrika ayrıca Megane modeli için Karsan’la iş birliği yaparak 50 bin adetten fazla üretime imza atıyor. Ayrıca dünyadaki tek hibrit motor üretim fabrikası da olan OYAK Horse ile teknolojik atılımı da sağlıyor.





İLK GELEN MOTOR 1.2 TCE OTOMATİK

Türkiye’de şubatta satılmaya başlayacak ilk model ise 115 beygirlik 1.2 TCE otomatik vitesli yeni motor serisi olacak. İki paketle satışa sunulacak yeni Clio’da 2026 içinde 160 beygirlik en güçlü model olan 1.8 litre tam hibrit seçeneği 120 beygirlik benzin-LPG karışımlı otomatik vites seçeneği de devreye girecek. Hibrit modelin yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 3,9 litre. Yeni model 1000 kilometre menzili geçecek. LPG seçeneği ise 1450 kilometreye kadar sürüş vaadinde bulunuyor. Evolution ve Esprit Alpine paketiyle satılacak modellerde sportif sürüş becerileri ve teknolojik farklar bulunuyor. Yeni Clio, ikisi yeni olmak üzere yedi renk seçeneğiyle geliyor: Derin Kırmızı, Derin Yeşil, Buzul Beyazı, Kaya Gri, Mineral Gri, Yıldız Siyah ve Demir Mavi.





OTOMOBİLİN YÜZDE 34’Ü DÖNÜŞEBİLİR MALZEMEDEN

Yeni Renault Clio’da kullanılan malzemelerin yüzde 33,9’u döngüsel ekonomiden elde edilen içerikten oluşuyor. Plastiklerin yüzde 17,3’ü geri dönüştürülmüş malzemelerden sağlanıyor. Arka tampondaki sönümleyici materyalin tamamı geri dönüştürülmüş plastiklerden üretiliyor. Döşeme kumaşının yüzde 92’si geri dönüştürülmüş elyaflardan oluşuyor. Esprit Alpine versiyonunda özel Unial & Twinda tekstilleri kullanılıyor. Ön konsol yapısının yüzde 50’si geri dönüştürülmüş polimerlerden oluşuyor. Esprit Alpine jantlarının yüzde 50’si geri dönüştürülmüş alüminyumdan elde ediliyor; bu, araç başına 350 kg karbondioksit tasarrufuna karşılık geliyor.



