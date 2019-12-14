Ekonomi Çözüm paketi sektörden geçti
EMLAK

Çözüm paketi sektörden geçti

İnşaat sektörü 2020’ye temiz bir sayfa açmak için kolları sıvadı. Devletin sektöre çekidüzen veren yeni hamleleri de yerinde bulundu. Ticaret Bakanlığı’nın maketten konut satışında mağduriyeti engellemek için oluşturduğu 8 maddelik çözüm paketi meclisteki komisyondan önce sektör temsilcilerinin onayından geçti.

Mine Açar Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ticaret Bakanlığı’nın maketten konut satışında mağduriyeti engellemek için oluşturduğu 8 maddelik çözüm paketi, Meclis’teki komisyondan önce sektör temsilcilerinin onayından geçti. İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, maketten konut satışının, ‘birkaç işi bilmeyen müteahhit’ sebebiyle sorun haline geldiğini söyledi. Durbakayım, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, ‘Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’ ile bu sorunun çözümü oluşturuldu. Artık her isteyenin istediği yapı işine girmesine engel olunacak. 9 grupta müteahhitler sınıflandırılıyor. İşini bilen, doğru yapan, zamanında teslim eden, finansman sorununu çözebilenler iş yapabilecek” dedi.

MAKETTEN SATIŞTA FİYAT AVANTAJI VAR

Meclise gönderilen pakette “tecrübesi ve sermayesi olmayan firmaların inşaat yapması engellenmeli” denildi. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu bunun yerinde bir talep olduğunu aktardı. Kat irtifakı tesis edilmeden ön ödemeli satışların engellenmesini öneren Ticaret Bakanlığı, bina tamamlama sigortasının da zorunlu hale gelmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu noktadan da sektörden destek alan bakanlık bir tek maketten satış konusunda esneklik gerektiğini hatırlattı. Melih Tavukçuoğlu maketten satış olmazsa tüketicinin uygun fiyatı bulmasının zor olduğunu ama son dönemde arka arkaya yapılan düzenlemelerin sektöre olumlu yansıyacağını aktardı.

DOĞRU BİLGİ ŞART

Sektör temsilcileri doğru bilgilendirme yapılmadan gerçekleştirilen satışların en fazla yine sektöre zarar verdiğini de dile getirdi. Görüşlerine başvurduğumuz birçok müteahhit, daha önce deniz görmeyen yerlerin deniz görüyor diye satıldığını bunun gibi birçok yanlış bilgilendirme ile günü kurtarma çabasının halihazırda sektöre güveni zedelediğini aktardı. Bilgilendirmenin doğru yapılmaması yerli alıcıyı da küstürdü. Alıcının konuttan uzak durmasında en güçlü nedenin yüksek faiz olduğunu vurgulayan gayrimenkul geliştiricileri, ikinci güçlü gerekçe de sektöre sonradan giren ve hesabını iyi yapmayan bazı kişilerin söz verdiği taahhütleri yerine getirmemesi olarak özetlendi.

YABANCIYA SATIŞ TEMİNATSIZ OLMASIN

Yabancıya satışlarda da sorunlar yaşandığına vurgu yapan Ticaret Bakanlığı, yabancıya satışın uluslararası fuarlarda teminatsız yapılmamasını ve büyükelçilerin bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti. TBMM Maketten Ev Satışlarını Araştırma Alt Komisyonu bu konuda da incelemelerini sıklaştırdı. Komisyon, konu ile ilgili çeşitli çevrelerin öneri, tespit ve şikayetlerini alıyor.

İŞTE KOMİSYONA GELEN ŞİKAYETLER

  • Fotoğraf: Arşiv
  • Yapı ruhsatı olmadan satışlara başlanması şikayetler arasında ilk sırada yer alıyor. Diğer şikayetler ise şöyle sıralanıyor, “Sözleşmelerin noterlerde satış vaadi sözleşmesi ile yapılmaması, yapılsa bile tek taraflı satış vaadi sözleşmesi şerhi hakkı verilmemesi. Cayma durumlarında tüketici kanununa aykırı uygulamaların yapılması. Net-brüt alan problemleri, bağımsız bölüm değişiklikleri, aynı bağımsız bölümlerin birden fazla satışının gerçekleşmesi. Site yönetimlerinin inşaat firması tarafından yönetilmeye çalışılması, satılmayan dairelerin aidat yükünün satılan dairelere fatura edilmesi.”

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