Ekonomi

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 şirketin bütün hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 20 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Buna göre aralarında Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin de bulunduğu 12 şirketin Hazine'ye ait olan hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı.

Semih Bozkuş
00:07 - 20/08/2024 Salı
Güncelleme: 00:28 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Kararı ile 12 şirketin bütün hisseleri Varlık Fonu'na aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Kararı ile 12 şirketin bütün hisseleri Varlık Fonu'na aktarıldı.

20 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı.

32 bin 638 sayılı Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre aralarında Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin de bulunduğu 12 şirketin Hazine'ye ait olan hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı.

Hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na aktarılacak şirketler şöyle:
  • Koza-İpek Holding Anonim Şirketi
  • İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi
  • Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi
  • ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi
  • ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi
  • ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi
  • REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi
  • Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi
  • Ipek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi
  • Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi
  • Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi
  • Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi


#Resmi Gazete
#Cumhurbaşkanı Kararı
#Hazine
#Türkiye Varlık Fonu
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