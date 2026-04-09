Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayinde gelecek bizimdir

"Özellikle İsrail’in kışkırtmasıyla başlayan ve giderek genişleyen İsrail-ABD ve İran savaşı, küresel istikrarı son derece olumsuz etkilemiştir. Geçtiğimiz gün, bu konuda bir ateşkesin yapılması son derece memnuniyet verici, olumlu bir adım olmuştur. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti olarak hem caydırıcı bir güç olarak, hem de barışı savunan, müzakere, adalet ve hukuktan yana bir güç olarak kendimizi tahkim ediyoruz. Bu sürecin sonunda kalıcı bir barış temenni ediyoruz. Süreci; belli güçlerin, başta İsrail olmak üzere, sabote ve provoke etmemesini temenni ediyoruz"