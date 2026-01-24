Demir yolu taşıt üretimi bütçesinde 3,5 kat artış

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ'nin (TÜRASAŞ), milli hızlı tren, milli metro ve milli tramvay gibi stratejik projeleri için bu yıl yatırımlardan aldığı pay geçen yıla göre yüzde 256 artarak 11 milyar lirayı aştı. Böylece TÜRASAŞ'ın yatırım programından aldığı pay geçen yıla göre yüzde 256 arttı ve yaklaşık 3,5 katına çıktı.

2 MİLYAR LİRASIYLA PROTOTİP ÜRETİLECEK

İmalat sanayiinde yatırımların yaklaşık 2 milyar lirasının milli demir yolu araç tasarımı ve raylı sistem araçları prototip üretiminde, yaklaşık 6,8 milyar lirasının tesis inşası ve modernizasyonunda, yaklaşık 1,3 milyar lirasının ise tezgah temini gibi alanlarda kullanılması kararlaştırıldı.

MİLLİ TREN SETİ İÇİN 455 MİLYONLUK ÖDENEK

TÜRASAŞ, bugüne kadar yerli ve milli demir yolu araçları üretimi kapsamında E5000 elektrikli ana hat lokomotifi, 160 kilometre hıza sahip milli elektrikli tren ve milli banliyö treni gibi projelerde üretim aşamasına geçti ve birçok teslimatı gerçekleştirdi. Yatırım programına göre TÜRASAŞ'ın, bu yıl raylara inip testlerine başlanması beklenen 225 kilometre hızdaki milli elektrikli hızlı tren seti için 2026'da toplam 454 milyon 994 bin 200 lira yatırım gerçekleştirmesi planlanıyor.

YERLİ METRO TASARIMINA 135 MİLYON LİRA AYRILDI

Milli Metro Projesi'nin tasarımı için 135 milyon lira, milli metro makine ve teçhizatı için 217 milyon 145 bin lira ödenek tahsis edilirken "CoCo aks" tertibatlı milli lokomotif platformu için ise toplam 476 milyon 329 bin lira ayrıldı. Öte yandan milli tramvay seti tasarımının proje ve müşavirliği için 20 milyon lira, demir yolu makine teçhizatı için ise 45 milyon liralık yatırım programda yer aldı. Turistik panoramik cam tavanlı yolcu vagonu tasarımının etüt-proje, müşavirlik işleri için 88 milyon lira, demir yolu makine teçhizatı için 172 milyon 972 bin lira ödenek tahsis edildi.











