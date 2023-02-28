|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Depremin ardından TOKİ ve müstakil evlere yoğun talep

10 ilde büyük bir yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli çifte depremin ardından TOKİ konutlarına ve müstakil evlere talep arttı. Depremlerde TOKİ konutlarının hasar almaması artan talebin en önemli sebebi olarak gösteriliyor.

11:25 . 28/02/2023 Salı
IHA
TOKİ konutları

TOKİ konutları

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde çok sayıda bina enkaza dönerken, birçok bina ise ağır hasar aldı. Deprem bölgesinde bulunan evlerde ekipler tarafından hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Deprem bölgesindeki illerin neredeyse tamamını etkileyen yıkıcı depremlerin ardından TOKİ konutlarındaki yapılarda hasar oluşmaması ise dikkat çekti.

TOKİ konutlarında hiçbir hasar oluşmaması dikkat çekerken, evlerin hasar almaması ise TOKİ evlerine güveni arttırdı. TOKİ’de yaşayan vatandaşlar deprem sonrası evlerine gönül rahatlığı ile girerken, yüz binlerce insan ise çareyi başka şehirlere göç ederek yaşamlarını sürdürmekle buldu.

Bu çerçevede Bitlis’in Tatvan ilçesine gelen depremzede vatandaşlar, yaşanan depremlerin ardından yeni ev arayışına girdi. Emlak sektörü hareketlenirken, son günlerde bölge halkı ve depremzede vatandaşların depremlerden hiç etkilenmeyen TOKİ evlerine ilgisi arttı.

TOKİ evleri tercih ediliyor

Depremlerden hasar almadan atlatmayı başaran TOKİ konutlarının devlet eliyle daha güvenli ve sağlam yapıldığına dikkat çeken Gayrimenkul Danışmanı Murat Cihan Maltaş, depremin ardından çok sayıda kişinin TOKİ evler için kiralık daire sorduğunu ifade etti.

Vatandaşların daha sağlam ve güvenilir özelliğinden dolayı öncellikli tercihlerinin TOKİ evleri olduğunu belirten Maltaş, “Deprem bölgesinden Bitlis iline bayağı depremzede vatandaşlarımız gelmiş bulunmakta. Gelen vatandaşların öncellikli tercihi TOKİ’deki daireler ve müstakil evlerin onlar için daha iyi ve sağlam olduğunu söylüyorlar. Bizim de öngördüğümüz depremin olduğu 10 ildeki TOKİ binalarının hiçbirine bir şey olmadığından dolayı gelen depremzedelerin çoğu TOKİ evlerini tercih ediyor. Diğer bir husus ise müstakil veya çok katlı olmayacak şekilde müstakil arsalar tercih ediliyor. Özellikle vatandaşlar arsayı alıp yeniden bir veya en fazla 2 kat yapı inşa etmek istiyor. O günden beri bayağı telefon aldık. Özellikle deprem bölgesinden gelen vatandaşlar için ilimizde müstakil kiralık evler veya müstakil evler satın almak istediklerini söylediler” dedi.

Talebe yetişilemiyor

TOKİ konutlarına gün geçtikçe talebin arttığını dile getiren Maltaş, “Bizlerde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Başka ilden gelen veya ilimizde olan vatandaşların öncelikli tercihi müstakil veya TOKİ evleri. Bunun yanı sıra yeniden daire almak isteyenler özellikle binanın yaşına ve içerisinde kullanılan malzemeye dikkat etmesi gerekiyor. Bitlis’te yaşayan insanların da öncellikli talebi müstakil arsa veya müstakil ev, onun haricinde TOKİ evlerine talep artmış durumda. Depremden sonra TOKİ evlerine gün geçtikçe talep artıyor” dedi.

TOKİ ev fiyatlarI 700 bin TL'den başlıyor

Ev fiyatlarında herhangi bir artışın olmadığını ifade eden Maltaş, “Bu yaz muhtemelen TOKİ’nin Tatvan ilçesinde bir projesi olacak. Diğer ilçelerde de zaten projeler var. Ama en çok daire sayısı Tatvan’da olacağı için buraya gelen vatandaşların öncellikli isteği TOKİ evlerinin olması. TOKİ evlerini tercih etmelerinin sebebi ise sağlam, denetimi daha hızlı ve güvenli devlet kanalında en doğru şekilde yapılmasıdır. Deprem gününden bugüne kadar bölgemizdeki ev ve arsa fiyatlarında çok bir artış olmadı. Özellikle bu acılı ve zor günlerde vatandaşlarımızın müstakil evlerin kira fiyatlarına veya satış fiyatlarına hiçbir şekilde zam yapmamalarını öneriyoruz. Çünkü bu zor günlerde tüm depremzede kardeşlerimize herkesin elini taşın altına koymasını istiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla herhangi bir zam artışı olmadı. Bizim insanlarımız bu konuda depremzede vatandaşlara elinden geleni yapmaya çalışıyorlar ve her zaman da yapmaya devam edecekler. TOKİ’lerin minimum fiyatları 700 bin TL’den başlayarak 800- 850 bin TL’ye kadar tekabül ediyor. Bunların içerisinde kredili, kredisiz, büyük daireler ve göl manzaralı olan daireler var. Bundan dolayı fiyatta değişkenlik gösteriyor” diye konuştu.


Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi
Asrın felaketinde 23'üncü gün: Can kaybı 44 bin 374'e yükseldi

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. Deprem fırtınasının yaşandığı bölgede 20 Şubat Pazartesi günü bir büyük deprem daha yaşandı. Bu kez Hatay 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Altı kişi hayatını kaybederken, kentte başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 27 Şubat'ta Malatya merkezli 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ağır hasarlı çok sayıda bina yıkıldı, can kaybı ve yaralılar olduğu aktarıldı. 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan depremlerde son gelen rakamlara göre 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

Kardeş ülke depremzedeler için seferber oldu: Azerbaycan'ın Nahçıvan yetkilisi Fuad Necefli'den Türkiye Başkonsolosluğu'na destek ziyareti
Kardeş ülke depremzedeler için seferber oldu: Azerbaycan'ın Nahçıvan yetkilisi Fuad Necefli'den Türkiye Başkonsolosluğu'na destek ziyareti

Kardeş ülke Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yaraları sarmak için seferberlik başlattı. Afetin ilk gününden bu yana tek yürek olan Nahçıvan halkı; battaniye, gıda ve kıyafet başta olmak üzere pek çok insani yardım malzemesini Türkiye'ye ulaştırdı. Nahçıvan'dan Türkiye'ye beş günde 52 TIR insani yardım gönderilirken hayatını kaybeden vatandaşların anısına lokma dağıtımı yapılarak yaralılar için şifa duaları edildi. Azerbaycan'ın Nahçıvan yetkilisi Fuad Necefli, Türkiye Başkonsolosluğu'na ziyarette bulunarak Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya'ya taziyelerini iletti. Fuad Necefli, Nahçıvan'ın depremzedeler için yardım göndermeye devam edeceğini ifade etti.


#TOKİ
#Deprem
#Müstakil ev
1 saat önce
default-profile-img
Depremin ardından TOKİ ve müstakil evlere yoğun talep
Lübnan resmi haber ajansının 62 yıllık arşivi çalındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli
Eskişehir'deki camiyi görenler dönüp bir daha bakıyor: İki binanın arasında sıkışıp kalmış
Luca Modric formasını depremzedeler için bağışladı
Ebrar Sitesi müteahhitlerinden Mustafa Timurbanga firari FETÖ üyesi çıktı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.