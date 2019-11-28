Ekonomi Dijital dünya bizi bekliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dijital dünya bizi bekliyor

MÜSİAD Vizyoner 19 zirvesinde dijital gelecek konusu tartışıldı. Yurt içi ve yurt dışından önemli isimlerin konuştuğu zirvenin açılışında konuşan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, dijital dönüşümde geçmişe odaklanarak ilerlemek gerektiğine dikkat çekti. Kaan, “Bizi bekleyen yeni dünyadaki tehditleri, tekrarları, blokları ve olasılıkları iyi okumalıyız” dedi.

Yasin Yılmaz Burak Karaca Yeni Şafak
Bu yılki Vizyoner19 Zirvesi’nde ilk kez Vizyoner Exchange programı da düzenlendi. Katılımcılar, “Vizyoner19”un ana teması olan “Dijital Gelecek” konusunda B2B toplantıları yapıldı. Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve eşi Zehra Kaan'a hediye taktim etti.
Bu yılki Vizyoner19 Zirvesi’nde ilk kez Vizyoner Exchange programı da düzenlendi. Katılımcılar, “Vizyoner19”un ana teması olan “Dijital Gelecek” konusunda B2B toplantıları yapıldı. Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve eşi Zehra Kaan'a hediye taktim etti.

Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından İstanbul’da bu yıl ilki düzenlenen Vizyoner 19 zirvesinde dijital gelecek konusu masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı zirvede; yurt içi ve yurt dışından önemli isimlerin konuştu. Toplantının açılış oturumunda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, dijital dönüşümde geçmişi iyi okumaları gerektiğini belirterek, "Bizi bekleyen yeni dünyadaki tehditleri, tekrarları, blokları ve olasılıkları iyi okumalıyız. Bu kez bambaşka bir dünya bizi bekliyor” dedi. Kaan, bugünün dünyasına damgasını vuran kavramların “Yapay zeka ve akıllı sistemler” olduğunu dile getirdi.

GEÇMİŞİ İYİ OKUMALIYIZ

Dünyada yaşanan kutuplaşmaya, güç dengelerindeki, iklimdeki, parasal sistemlerdeki değişimlere değinen Kaan, üretim ve talep anlamında Çin ve Asya gücü karşısında korumacı politikaların devreye girdiğini, ticaret savaşlarının bir tehdit gibi masada hep durduğunu söyledi. Bu politikaların ve sürekli tekrarlayan seçimlerin dünyada milliyetçi akımı güçlendirdiğini dile getiren Kaan, “Geçmişi iyi okumalıyız. Çünkü gelecek aslında geçmişin bir envanteridir. Bizi bekleyen yeni dünyadaki tehditleri, tekrarları, blokları ve olasılıkları iyi okumalıyız. Bu kez bambaşka bir dünya bizi bekliyor. 'Geç kalan oyunun dışında kalır' sözünü sıkça duyduk” dedi.

MÜSİAD MİM İLE SAHADA OLACAK

MÜSİAD olarak hayata geçirdikleri Milli İktisadi Mimari (MİM) programı hakkında bilgi veren MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, alt başlıkları MÜSİAD Saha Markaları adı altında topladıklarını aktardı. Kaan, alt başlıkları şöyle sıraladı: "MÜSİAD İnnova ile dağınık ticari üretim bilgisi toplama, MÜSİAD DATA ile elde edilecek ticari veriye uygun milli politika geliştirme, MÜSİAD Invest ile yatırım ortamını geliştirme, MÜSİAD TİA ile ortak ticaret ağı oluşturma, MÜSİAD Girişim Markası ile dijital dünyaya uygun finansman oluşturma, MÜSİAD Suffa Mektebi ile iş adamı yetiştirme, MÜSİAD Sanat Markası ile de ortak bir kültür ekonomisi oluşturma çalışmaları gerçekleştireceğiz."

  • Türkiye kendine güveni olan bir ülke haline geldi
  • George Friedman
  • Geopolitical Futures Kurucu Başkanı ve siyaset bilimci George Friedman ise Türkiye’yi 10 yıl öncesiyle kıyasladı. MÜSİAD Vizyoner’in öğleden önceki oturumunda konuşan Friedman, “10 yıl sonra bugün çok farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Türkiye şimdi kendi sınırlarının güvenliğini sağlıyor. Türkiye kendi potansiyel müttefiklerini seçiyor. Türkiye, 10 yıl önce kendine güveni olmayan bir ülkeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kendine olan öz güvenini inşa etmeye çalışıyor” dedi. Türkiye gibi ülkelerin Orta Doğu'da sorumluluğunun artmasını beklediklerini ifade eden Friedman, “Aksi takdirde bölge kaos halinde kalacak. F-35 ve S-400 gibi geçici sorunları bir kenara bırakırsak Türkiye ile ABD arasında uzun vadede pek çok alanda ortak iş birliği yapılabilir. Eğer Türkiye dijital bir güç olmak istiyorsa aynı zamanda politik ve askeri bir güç olmak zorunda” dedi.
  • Ekonomiye faydası 30 trilyon $
  • Şekib Avdagiç

  • İTO Başkanı Şekib Avdagiç, dijital geleceği başarmak zorunda olduklarını belirterek, "Çünkü artık küresel rekabetin yeni bir boyutu, yeni bir ismi var. O da tüm zaman, mekan, üretim ve pazarlama imkanlarını değiştiren sanal rekabettir. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan bir araştırmaya göre dijital dönüşümün sosyal ve ekonomik açıdan 10 yıl içinde 100 trilyon dolar değer oluşturması bekleniyor. Dönüşümün ekonomiye net faydasının ise 30 trilyon dolar olacağının tahmin ediliyor. Türkiye, bunun dışında kalamaz. Buradan payını almalıdır" dedi.


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