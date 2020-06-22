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Ekonomi Dış ticarete mezun köprüsü Gittikleri ülkeye yatırım yapıyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dış ticarete mezun köprüsü: Gittikleri ülkeye yatırım yapıyorlar

Türkiye’de çeşitli üniversitelerde yükseköğrenim eğitimi alarak ülkelerine dönen öğrenciler, burada elde ettikleri deneyimleri kendi ülkelerindeki çalışma sahasına yansıtıyor. Mezunlar, Türk firmaları ile kurdukları ortaklıklarla köprü vazifesi görerek, Türkiye’nin ticaret hacminin artmasına da katkı sağlıyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Mohammed Bawa Gummi ve ailesi
Mohammed Bawa Gummi ve ailesi

Türkiye’den mezun olup ülkelerine dönen yabancı öğrenciler lobi faaliyetlerinin yanı sıra ticari ilişkilerin gelişmesinde de ‘köprü’ görevi görmeye başladı. En dikkat çekici örnek Nijerya’dan geldi. Mohammed Bawa Gummi adlı Türkiye mezunu, elektrik sektöründe faaliyet gösteren bir Türk şirketinde istihdamıyla Türkiye’den ithal edilen malzeme oranı yüzde 10’lardan yüzde 80’lere yükseldi. Gummi, Türkiye ile olan ilişkileri sayesinde sadece enerji sektöründe her sene 100 milyon dolar ciro hedeflerini yakaladıklarını söyledi.

GİTTİKLERİ ÜLKEDE YATIRIM YAPIYOR

Türkiye mezunları, yaşadıkları bölgelerin kalkınmalarında önemli rol oynuyor. Türkiye’deki deneyimlerini kendi ülkelerindeki çalışma sahasına yansıtan mezunlar, Türk firmaları ile kurdukları ortaklıklarla Türkiye'nin ticaret hacminin artmasına katkı sağlıyor.

150 BİNE YAKIN ÖĞRENCİ

  • Son yıllarda Türkiye, uluslararası öğrenci hareketliliğinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından koordine edilen “Türkiye Bursları” ile etkisini giderek arttırıyor. 1992 yılından bu yana Türkiye’den mezun 150 bine yakın uluslararası öğrenci bulunuyor. YTB tarafından faaliyetleri desteklenen dernekler, yürüttükleri projelerle Türkiye’den ülkelerine gelecek iş insanlarına yardımcı oluyor, ülkelerindeki iş insanlarına da Türkiye’deki iş piyasası ve sektörlerin tanıtılmasına katkı sağlıyor. 12’si Afrika’da dünyanın dört bir tarafında 30 Türkiye Mezunları Derneği var. 2010 yılı sonunda 20 bin olan Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısı 2019 yılı sonunda 180 bine ulaşmış durumda.

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