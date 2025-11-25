Dizelin yerine temiz GTL getiriyor

Akaryakıt piyasasında birçok ilki gerçekleştiren Shell, küresel çaptaki en yenilikçi teknolojilerinden biri olan GTL (Gas-to-Liquids) yöntemiyle, doğal gazdan elde edilen dizele alternatif yakıtı Shell GTL Fuel’i Türkiye pazarına sunduğunu duyurdu. GTL, mevcut dizel motorlarda ve altyapıda hiçbir değişiklik gerektirmeden (drop-in) kullanılabilen sentetik bir yakıt olma özelliği taşıyor. Türkiye’de satışa sunulacak yakıt, yalnızca kurumsal müşterilere satılacak.

MOTOR SAĞLIĞINI UZUN SÜRE KORUYOR

Shell GTL Fuel tanıtım toplantısında konuşan Shell Türkiye Ülke Başkanı ve Shell & Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, GTL teknolojisinin Türkiye’ye getirilmesinin, Shell’in ülkeye olan güveninin bir göstergesi olduğunu belirtti. Erdem, “Türkiye, Shell’in küresel vizyonunun merkezinde yer alan stratejik bir ülke. Doğalgazdan ürettiğimiz sentetik GTL yakıtını Türkiye'deki müşterilerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Fiyat olarak dizelle rekabet edecek bir seviyede olacak. Ekipman yatırımlarının bu yakıt sayesinde korunduğunu da düşünürsek kullanan tüketicilerini tasarrufta memnun edecek bir seviye yakalayacağız” açıklamasını yaptı.

NET SIFIR VİZYONUNA GTL’YLE KATKI SUNUYORUZ

Türkiye’nin satış hacmiyle Avrupa ve Afrika’da en büyük akaryakıt operasyonu haline geldiğine vurgu yapan Erdem, “Derince Madeni Yağ ve Gres Tesisimizden 80’i aşkın ülkeye yaptığımız ihracatla yıllardır ülkemizde bu alanda ihracat şampiyonu oluyoruz. Türkiye’de bir ilk olarak müşterilerimize sunduğumuz Shell GTL Fuel ürünü, ülkemizin 2053 net sıfır vizyonuyla son derece uyumlu. Bu aynı zamanda Türkiye’nin enerji dönüşümüne teknoloji transferi ve düşük karbonlu çözümlerle katkı sunma kararlılığımızın bir parçası” diye konuştu.

MADEN VE LOJİSTİK İLK MÜŞTERİ OLACAK

Türkiye'de akaryakıt istasyonlarında değil, doğrudan kurumsal müşterilere ulaştırılacak olan Shell GTL Fuel, ilk aşamada yerel hava kalitesinin ve operasyonel verimliliğin kritik olduğu sektörleri hedefliyor. İnşaat ve altyapı alanında faaliyet gösteren araçların yanı sıra, madencilik, lojistik, enerji üretimi gibi sektörler de yer alacak.







