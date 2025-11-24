Yeni Şafak
Merkez Bankası rapor yayımladı: Dijital Türk Lirası Projesi'nde sona gelindi

10:5624/11/2025, Pazartesi
Dijital Türk Lirası (Arşiv)
Dijital Türk Lirası (Arşiv)

Merkez Bankası, Dijital Türk Lirası projesinin ikinci faz ilerleme raporunu yayımladı. Raporda dijital paraya yönelik son durum aktarılırken, teknolojik, hukuki ve ekonomik altyapıya ilişkin çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi ikinci faz çalışmalarına devam ediliyor. Programlanabilir ödemeler, çevrimdışı ödemeler ve birlikte çalışabilirlik başta olmak üzere çalışmaların güncel durumu,
Dijital Türk Lirası
İkinci Faz İlerleme Raporu ile paylaşıldı.

TCMB'den yapılan duyuruda, Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi'nin ikinci faz çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, hazırlanan "Dijital Türk Lirası İkinci Faz İlerleme Raporu"nda programlanabilir ödemeler, çevrimdışı ödemeler ve birlikte çalışabilirlik başta olmak üzere çalışmaların güncel durumunun paylaşıldığı bildirildi.

Yayımlanan raporda, 2023 yılı sonunda yayımlanan Dijital Türk Lirası Birinci Faz Değerlendirme Raporu'nun ardından ikinci faz kapsamında çalışmalara başlandığı ifade edilerek, çalışmalar, değerlendirme raporunda da belirtilen mahremiyet, teknolojik ve mimari esneklik, birlikte çalışabilirlik, önce zarar vermeme ve tek bir finansal aracı kuruma bağımlı olmama ilkeleri çerçevesinde sürdürüldüğü aktarıldı.


"Finansal kapsayıcılık artacak"


Dijital Türk Lirası ile yenilikçi kullanım alanları için bir altyapı ve tamamlayıcı bir ödeme kanalı oluşmasının hedeflendiği belirtilen raporda, ödemelerde yeknesaklığın sağlanacağı ve finansal kapsayıcılığın artacağının öngörüldüğü vurgulandı.


Raporda, Türk Lirası'nın dijitalleşmesiyle birlikte güvenilirliğinin ve egemenliğinin korunması ve ödemelerde verimliliğin artırılmasının amaçlandığı kaydedilirken, Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi'nin ikinci fazında da teknoloji paydaşlarıyla eşgüdüm içerisinde dijital para alanındaki faaliyetlere devam edildiği bildirildi.


Birinci fazda geliştirilen prototip sistemin asgari çalışır ürün seviyesine getirilmesi planlanıyor


Bu kapsamda, birinci fazda geliştirilen prototip sistemin olgunlaştırılarak asgari çalışır ürün seviyesine getirilmesine ve finansal aracı kurumların sisteme dahil olmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılan raporda şunlar kaydedildi:


Programlanabilir ödemeler ve çevrimdışı ödemeler ikinci faz çalışmalarının odağında yer almaktadır. Ek olarak, sınır ötesi ödemelere yönelik kavram ispatı niteliğinde çalışmalar, TCMB bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Projenin teknolojik altyapısına yönelik çalışmaların yanı sıra, hukuki ve iktisadi boyutuna dair çeşitli analiz ve hazırlık çalışmaları da yürütülmüştür. Bu kapsamda, dijital Türk Lirası'nın finansal sistem üzerindeki olası etkilerini değerlendirmek amacıyla simülasyon çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmaların çıktıları önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır. Projenin birinci fazında olduğu gibi, ikinci fazında da pilot testler yapılacaktır. Bu kapsamda, sistem iyileştirmeleri, yeni işlevler ve farklı senaryolar test edilecektir. Gerçekleştirilecek pilot testin, sistemin özelliklerini ve performansını daha kapsamlı ölçebilmek adına anlık kullanımı artıracak senaryolar içermesi planlanmaktadır.


Hukuki ve iktisadi boyutlarına ilişkin çalışmalar devam ediyor


Raporda, ikinci faz kapsamında Dijital Türk Lirası Sistemi olgunlaştırılırken programlanabilir ödemeler ve çevrimdışı ödemeler alanında ilerleme kat edildiği ifade edilirken, finansal aracı kurumların entegrasyonu, dijital kimliğin dijital para özelinde uygulanması, dijital varlıkların kullanımı ve sınır ötesi ödemeler gibi birlikte çalışabilirliğe dair çalışmaların da yapıldığı kaydedildi.




#Dijital Türk Lirası
#Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
#proje
