Asgari ücrette kritik hafta öncesi hesaplar değişti: 30 bin TL sınırı aşılacak mı? İşte kuruşu kuruşuna en güçlü senaryolar

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLUYOR





Sadece asgari ücretlileri değil, 7’den 70’e herkesin gelir ve gider dengesini değiştirecek olan zam pazarlığı için geri sayım başladı. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni rakam için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayının ilk günleriyle birlikte mesaiye başlayacak.





Hali hazırda Net 22 bin 104 TL, Brüt 26 bin 5 TL olarak uygulanan asgari ücretin yeni yılda hangi seviyeye çıkacağı, işçi ve işveren temsilcilerinin ay boyunca sürecek sıkı pazarlığı sonucunda netleşecek.