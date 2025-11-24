Asgari ücrette kritik hafta öncesi hesaplar değişti: 30 bin TL sınırı aşılacak mı? İşte kuruşu kuruşuna en güçlü senaryolar

Asgari ücrette pazarlık başlıyor! Milyonlarca çalışanın cebine girecek paradan işverenin maliyetine, kıdem tazminatından genel fiyat artışlarına kadar 'iğneden ipliğe' her şeyi değiştirecek 2026 asgari ücret pazarlığı için geri sayım resmen sona erdi. Gözler kurulacak karar masasına çevrilirken, kulislerde konuşulan oranlar ve hesaplanan net rakamların da son hali netleşti. İşte önümüzdeki hafta başlayacak maraton öncesi masadaki en güçlü 4 senaryo...
Milyonlarca çalışanın ve işverenin gözü kulağı Ankara’ya çevrildi. Yeni asgari ücreti belirleyecek maraton önümüzdeki hafta resmen başlıyor. Bakan Işıkhan’ın "optimal seviye" mesajı verdiği süreçte, enflasyon verileri ve refah payı denklemiyle masada 4 kritik formül bulunuyor. Peki, yüzde 30, 35 veya 40 zam gelirse maaşlar kaç TL olacak? İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan o senaryolar...
ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLUYOR
Sadece asgari ücretlileri değil, 7’den 70’e herkesin gelir ve gider dengesini değiştirecek olan zam pazarlığı için geri sayım başladı. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni rakam için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayının ilk günleriyle birlikte mesaiye başlayacak.
Hali hazırda Net 22 bin 104 TL, Brüt 26 bin 5 TL olarak uygulanan asgari ücretin yeni yılda hangi seviyeye çıkacağı, işçi ve işveren temsilcilerinin ay boyunca sürecek sıkı pazarlığı sonucunda netleşecek.
Bakan Işıkhan’dan "Optimal Seviye" Mesajı
Sürecin başlamasına sayılı günler kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan kritik bir açıklama geldi. Aralık başında taraflarla masaya oturacaklarını belirten Işıkhan, rotayı şu sözlerle çizdi:
"Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum."
Masada hangi kriterler var?
Komisyonun karar defterinde öncelik enflasyon verileri olacak. Ancak pazarlıkta sadece tek bir veri değil; hem gerçekleşen enflasyon hem de hedeflenen enflasyon oranları masaya yatırılacak.
Bununla birlikte TÜİK ve ilgili kurumlardan gelecek "geçim şartları endeksi" ve "istihdamın korunması" raporları da rakamın belirlenmesinde kilit rol oynayacak.
Ekonomide "domino etkisi"
Belirlenecek yeni rakam sadece asgari ücretlinin cebine giren parayı değil, ekonomideki pek çok parametreyi de doğrudan değiştirecek. İşte asgari ücret zammıyla birlikte tutarı değişecek o kalemler:
Tüm Çalışanlar: Vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı artacak, brüt ücretle çalışanların net maaşı yükselecek.
Tazminatlar: Kıdem ve ihbar tazminatı tavan ve tabanları güncellenecek.
Sosyal Ödemeler: İşsizlik maaşı, stajyer ücretleri, doğum yapan annelerin iş göremezlik ödeneği ve yarı zamanlı çalışma ödenekleri artacak.
BES ve Destekler: Bireysel Emeklilik Sistemi devlet katkısı üst limiti ve sosyal yardım alanlara verilen istihdam destekleri yükselecek.
Primler: SSK, Bağ-Kur (Esnaf ve Tarım), GSS ve İsteğe Bağlı Sigorta primleri ile borçlanma tutarları zamlanacak.
Karar nasıl çıkacak?
15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, kararı oy çokluğuyla veya oy birliğiyle alabilecek. Belirlenen rakam, bir ara zam yapılmaması durumunda 2026 yılı boyunca geçerli olacak.
İŞTE MASADAKİ FORMÜLLER VE OLASI ZAM SENARYOLARI
Mevcut Asgari Ücret: Net 22.104 TL / Brüt 26.005 TL
Gündemdeki enflasyon beklentileri ve refah payı tartışmaları ışığında hesaplanan senaryolar şöyledir:
1. SENARYO: %28.5 ARTIŞ
Net Maaş: 28.405 TL
Brüt Maaş: 33.417 TL
Fark: Maaşlara 6.301 TL’lik bir artış yansıyacak.
2. SENARYO: %30 ARTIŞ
Net Maaş: 28.736 TL
Brüt Maaş: 33.807 TL
3. SENARYO: %35 ARTIŞ
Net Maaş: 29.841 TL
Brüt Maaş: 35.107 TL
4. SENARYO: %40 ARTIŞ
Net Maaş: 30.946 TL