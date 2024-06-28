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Ekonomi

Doğalgazda temmuz tarifesi değişmedi

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayınlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda temmuzda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

09:52 - 28/06/2024 Cuma
Güncelleme: 09:55 - 28/06/2024 Cuma
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Türkiye'nin enerjide kendi kaynaklarına yönelmesi ve
Karadeniz
'de yapılan doğalgaz keşfi, ithalatta azalmaya neden olduğu gibi tarifelerde artış yapılmaması sonucunu da doğuruyor.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.


Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), temmuz itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.


Şirketlerine temmuzda uygulayacağı satış fiyatı 1.000 metreküp için 4 bin 80 lira


Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine temmuzda uygulayacağı satış fiyatı, 1.000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.


Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira


Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.


Elektrik üretim amaçlı tarife 1000 metreküp için 12 bin lira


Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.


"Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı"


Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, ayrıca şu uyarı yer aldı:


Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır.






#doğalgaz
#Botaş
#fatura
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