Ekonomi Dolar faiz kararı sonrası güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar güne sakin başladı - 26 Temmuz 2019 dolar ve euro fiyatları

Dolar faiz kararı sonrası güne nasıl başladı?

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) Murat Uysal başkanlığındaki ilk toplantısında 425 baz puanlık faiz indiriminin ardından her iki yönlü sert dalgalandıktan sonra 5.70 civarında dengelenmişti. Dolar/TL bu sabah güne 5.70 seviyesinde başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
26 Temmuz 2019 dolar ve euro fiyatları
26 Temmuz 2019 dolar ve euro fiyatları

Merkez Bankası temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri 425 baz puan indirme kararı aldı. Karar sonrası politika faizi 4.5 yıl sonra gelen indirimle birlikte yüzde 24 seviyesinden yüzde 19,75 seviyesine geriledi.

Faiz indirimi kararının ardından dolar 5,65 seviyesine kadar geri çekildi.

Dünkü kapanışı 5,70 düzeyinde yapan dolar yeni güne ise sakin başladı. Dolar/TL saat 07.10 itibarıyla 5.7011-5.7062 bandında bulunuyor. Aynı dakikalarda Euro ise 6,35 düzeyinde.

Nomura gelişmekte olan piyasalar kıdemli ekonomisti İnan Demir, “Faiz indirimi, benim ve ekonomistlerin genel beklentisinden daha büyük olsa da piyasanın beklediği veya fiyatladığı aralığın dışında yer almıyor” dedi.

UYSAL İNDİRİM BEKLENTİLERİNİ KUVVETLENDİRMİŞTİ

TCMB’nin önden yükselemeli bir faiz indirimine gideceği beklentisi Uysal’ın göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada ‘para politikasında sıkılığın nominal değil reel faizle ölçüldüğü bir çerçeveye işaret etmesi’ ve ‘faiz politikasında ise “makul reel getirinin korunduğu” bir çerçeve esas alacağının’ sinyalini vermesiyle kuvvetlenmişti.

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