Dolar faiz kararı sonrası güne nasıl başladı?

Merkez Bankası temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri 425 baz puan indirme kararı aldı. Karar sonrası politika faizi 4.5 yıl sonra gelen indirimle birlikte yüzde 24 seviyesinden yüzde 19,75 seviyesine geriledi.

Faiz indirimi kararının ardından dolar 5,65 seviyesine kadar geri çekildi.

Dünkü kapanışı 5,70 düzeyinde yapan dolar yeni güne ise sakin başladı. Dolar/TL saat 07.10 itibarıyla 5.7011-5.7062 bandında bulunuyor. Aynı dakikalarda Euro ise 6,35 düzeyinde.

Nomura gelişmekte olan piyasalar kıdemli ekonomisti İnan Demir, “Faiz indirimi, benim ve ekonomistlerin genel beklentisinden daha büyük olsa da piyasanın beklediği veya fiyatladığı aralığın dışında yer almıyor” dedi.

UYSAL İNDİRİM BEKLENTİLERİNİ KUVVETLENDİRMİŞTİ

TCMB’nin önden yükselemeli bir faiz indirimine gideceği beklentisi Uysal’ın göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada ‘para politikasında sıkılığın nominal değil reel faizle ölçüldüğü bir çerçeveye işaret etmesi’ ve ‘faiz politikasında ise “makul reel getirinin korunduğu” bir çerçeve esas alacağının’ sinyalini vermesiyle kuvvetlenmişti.

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