Ekonomi Dolarda düşüş sürüyor İşte son rakamlar
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Dolarda düşüş sürüyor: Dolar kaç lira oldu?

Dolarda düşüş sürüyor: İşte son rakamlar

Merkez Bankası'nın kararlı adımları ile dün 7,40'ın altına gerileyen dolardaki düşüş sürüyor. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 7,35 seviyesinde işlem görüyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 7,3540'tan işlem görüyor.

Avro/TL, dün analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 9'un altını test etmesinin ardından şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 9,0340'ten satılıyor. Sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 9,9650'den alıcı buluyor.

Dolar endeksi 89,7 ile nisandan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Avro/dolar paritesi yükseliş eğilimini sürdürerek 1,2280'e çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra İngiltere'de ticaret anlaşmaları ve ABD'de teşvik paketi ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşısına yönelik haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktardı.

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