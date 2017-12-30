Dolardan 3 kat fazla kazandırdı

Ekonomi Uzmanı Dr. Salih Özman, 2017 yılında altın ve euronun yüzde 22 artışla, yıl sonunu yüzde 7 artışla kapatan dolardan 3 kat daha fazla kazandırdığını söyledi.

YÜZDE 22 KAZANÇ

Dolara yatırım yapan vatandaşların 2017’yi diğer yatırım seçeneklerine göre zararlı kapattığını vurgulayan Salih Özman, “1 Ocak 2017’de gram altının fiyatı 131 liraydı. 2017 yılı sonu itibariyle 160 lira oldu. Yüzde 22’lik bir artış yaşadı, 2017’de döviz de TL karşısında değer kazandırdı. Euro 1 Ocak 2017’de 3 lira 71 kuruştu. Yılsonu itibariyle 4 lira 54 kuruş oldu. Euro TL karşısında iyi bir performans sergiledi ve yatırımcısına yüzde 22 kazandırdı. Hem altın hem de euro enflasyon rakamlarının üzerinde bir getiri sağladı.

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DOLARA YATIRAN ZARAR ETTİ

1 Ocak 2017’de 3 lira 54 kuruş olan dolar, yılsonu kapanışı itibariyle 3 lira 79 kuruşu yaptı. Bu da doların TL karşında yüzde 7 değer kazandığını gösterir. En az getiri elde eden yatırım aracı böylece dolar oldu. Hatta enflasyonun altında bir getiri sağladı. Bu da Türkiye’de dolar yatırımı yapan vatandaşların zarar ettiğini gösterir” dedi.

10 BİN LİRALIK ALTIN VE EURO ALAN 2 BİN 200 TL KAZANDI

2017 yılının başında yapılabilecek yatırımlar ve kar oranları hakkında da açıklamalarda bulunan Özman, “2017 yılı başında altına veya euroya yatırım yapan vatandaşlar kazançlı çıktı.

Yatırımlarını euroya veya altına yapan vatandaşlar, dolara yatırım yapan vatandaşlara göre 3 kat daha fazla kazandı.

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2017 yılı başında altına 10 bin TL yatıran vatandaşın yıl sonunda 12 bin 200 TL’si olacaktı. 10 bin TL’lik euro alan vatandaş yine 2 bin 200 TL kar edecekti. 10 bin TL’lik dolar alana vatandaş ise 1 yılda sadece 700 TL kazanacaktı. Yani 1 yıl sonunda parası 10 bin 700 TL olacaktı” diye konuştu.

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