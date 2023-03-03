Dondurmada hızlı normalleşme: Geçen yıl 150 ton keçi sütü kullandık

Depremin açtığı büyük yara seferberlikle kapatılmaya çalışılırken, afetten en çok etkilenen illerden biri olan Kahramanmaraş’ta tarım ve hayvancılık toparlanmaya başladı. Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas Kuzu, dondurma üretimi için de sağımların bir aya kadar başlayacağını söyledi.

50 BİN KÜÇÜKBAŞ ENKAZ ALTINDA

Deprem nedeniyle 50 bin küçükbaş hayvanın enkaz altında telef olduğunu belirten Kuzu, “Depremin en çok etkilediği alanlardan biri da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği oldu. Bu kadar çok hayvanın telafi edilmesi 1-2 seneyi bulacak. Şimdi bir de hayvanlarımız depremden olumsuz etkilendiği için yavrularını emziremiyorlar. Biz de zorla emzirtiyoruz. Bu şekilde yavaş yavaş toparlayacağız” ifadesini kullandı.

10 BİN 54 TON ARPA DAĞITTIK

Kahramanmaraş dondurması için gereken sütü temin konusunda çalışmalara yeniden başlayacaklarını belirten Kuzu, şunları söyledi: “Geçen sene günde 150 ton keçi sütü Maraş dondurması için gidiyordu. Bu sene depremden dolayı bu sayılara ulaşamayacağız. Durumumuz zor ancak çalışmaya devam edeceğiz ve keçi sütünü dondurma firmalarına ulaştırmaya çalışacağız. Sağımlar henüz başlamadı. Bir ay içinde sağımlara başlayıp neticeyi göreceğiz. Dondurma firmaları da çalışmaya başladığı zaman talep karşılanmaya başlanacak.” Depreme rağmen yetiştiriciye arpa vb. ürünler sağladıklarını belirten Vakkas Kuzu, “Biz bir ay içinde 10 bin 54 ton arpa dağıttık. Bu ay da 7 bin ton dağıtacağız” diye konuştu.

Vakkas Kuzu

Yetiştiricilere yem dağıtımı yapılıyor

Yetiştiricilerden çalışmaya devam etmelerini isteyen Vakkas Kuzu, “Çiftçilerimiz ve yetiştiricilerimiz yem almaya devam etmeli. Kahramanmaraş’ta bazı yem satan yerler hizmet vermeye başladı. Biz de sivil toplum kuruluşu olarak Kahramanmaraş’ın pek çok yerine yem ulaştırmaya devam ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı, şehrimizde ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçları kadar fenni yem ve kuzu yemi verdi” şeklinde konuştu.



