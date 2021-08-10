Dört günde 21 can gitti: Yolcu otobüsleri için emniyet kemeri çağrısı

Türkiye peş peşe meydana gelen otobüs kazaları ile sarsıldı. Manisa ve Balıkesir derken son kaza haberi ise bu sabah Uşak'tan geldi. Şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 33 yolcu yaralandı.

Son dört gün içinde meydana gelen otobüs kazalarında 29 kişi hayatını kaybetti, 100'e yakın kişi ise yaralandı.

Öte yandan katliam gibi kazalara ilişkin soruşturmalar devam ederken ilk gelen bilgiler ise kazaların araç şoförlerinin direksiyon başında uyumasından kaynaklı olduğu yönünde.

Balıkesir'de 15 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin ise olay yerinde yapılan ilk incelemede yolcu otobüsünün 95 kilometre hızla viraja girdiği, yaklaşık 40 metrelik de fren izi olduğu tespit edildi. Kazada hayatını kaybeden şoför Kerem Başol'un yakınları ise Başol'un seferden geldikten sonra tekrar sefere çıkarıldığını öne sürdü.

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Balıkesir'deki kazada 15 kişi hayatını kaybetti 17 kişi ise yaralandı.

ÇALIŞMA SAATLERİ İDEAL DEĞİL

Peş peşe meydana gelen kazalara ilişkin yenisafak.com'a konuşan Uluslararası Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, sürücünün araç için en değerli halka olduğuna vurgu yaparak kendi başlarına bir şey yapamadıklarını tamamen işverenin yönlendirmesi ile hareket ettiklerini ve maalesef bu araçların yorgun, uykusuz, dinlenme ve çalışma saatleri ideal olmadan bir ortamda araç kullanıldığını kaydetti.

FOTOĞRAF 20 Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Zongudak-İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 yaralı da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 17 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki 5 ayrı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kazanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, kentteki 5 hastaneye kaldırılan yaralıları da ziyaret etti. Şıldak, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin'den yaralıların durumları hakkında bilgi aldı ve hasta yakınlarıyla ilgilendi. Vali Şıldak, Balıkesir Şehir Hastanesi'nde gazetecilere, otobüsün yoldan çıkarak devrilmesin sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Hastanelerdeki 17 yaralıdan 3'ünün tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini, diğerlerin tedavisinin sürdüğünü aktaran Vali Şıldak, sabah saatlerinden itibaren yaralıları ziyaret ettiklerini dile getirdi. Şıldak, yaralıların ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının da kente gelmeye başladığı belirterek cenaze nakil işlemlerinin sürdüğünü, yaralıların da ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti. Vatandaşların yanında olmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Şıldak, Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. ifadesini kullandı. Balıkesir’de katliam gibi kaza: Ölü sayısı 15'e çıktı Balıkesir'de yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu 11 kişi kaza yerinde, 4 kişi hastanede olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine ulaşan ekipler tarafından bölgedeki 5 hastaneye götürülerek tedaviye alındı. BiP'te paylaş

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BİR GÜNDE 15 SAATE KADAR ÇIKIYOR

24 saatte 9 saat araç kullanma izni olduğu ancak denetimlerde yetersizliklerin olduğunu dile getiren İntepe, ''Patron bir sefer daha at kardeşim, mevsim yaz sıkışık dönemdeyiz bizi idare et diyor. Mecburen şoför arkadaşlar da bunu yapmak zorunda kalıyor. İnsan vücudunun biyolojik bir dinlenme saati var. Bu saatlerde mola vermeye ve dinlemeye ihtiyacı var şoförler. Şoförlerin dinlenme yerlerine bakıyorsunuz. Aracın altında bagaj bölümünde bu da çok sağlıklı bir dinleme alanı değil.'' dedi.

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Uluslararası Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe

Şoförlerin 15 saate kadar çıkan günlük mesaileri olduğuna da dikkat çeken İntepe sözlerini şu şekilde sürdürdü;

''Bu kadar uzun süre şoför koltuğunda oturunca kan dolaşımının yavaşlıyor. Kan dolaşımınız yavaşlayınca insan beyni sağ ayak kalk frene bas demiyor ve bu noktada da kazalar kaçınılmaz oluyor.''

YENİ BİR YÖNETMELİKLE EMNİYET KEMERLERİ DEĞİŞTİRİLMELİ

Yolcu otobüslerindeki kazalar sonrası can kayıplarını aza indirecek bir diğer unsurun da emniyet kemerleri olduğunu dile getiren İntepe, ancak emniyet kemerleri hiçbir yolcunun takmadığını ve bu noktada da sıkı denetimlerin olması gerektiğini belirtti. İntepe, emniyet kemerlerinin de otobüslerde sadece belden takılabildiği bunun da kazalarda ölümü arttırdığını ifade ederken, yeni bir yönetmelikle otobüslerdeki emniyet kemerlerinin de üç nokta şeklinde değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Manisa'daki otobüs kazasında ise 6 kişi hayatını kaybetti 42 kişi yaralandı.

GÜNDEM Balıkesir’de yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı: Ölü sayısı 15'e çıktı

800 KM HIZLA DEVRİLİYOR

Yeni emniyet kemerlerinin de binek araçlardaki gibi omuzdan çapraz şekilde dizayn edilmesi gerektiğini vurgulayan İntepe, son kazalara bakıldığında mevcut olan emniyet kemerlerinin dahi takılı olması halinde araçtan yolcuların fırlamayacağı ve can kayıplarının da daha az olabileceğini söyledi. 80 km hızla giden bir aracın devrilmeye başladığı anda G kuvvetini kesinlikle 10 ile çarpacaksınız diyen İntepe, ''Yani 800 km hızla gidiyormuş gibi devriliyor o yüzden insan vücudunun kendini tutma ihtimali sıfır'' diye konuştu.

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Ani hız değişimi ile yaşanabilecek manevralar karşısında, maruz kalınan ivmenin yerçekimi cinsinden ifadesine G kuvveti deniyor.

Emniyet kemelerin binek araçlarda olduğu gibi olması talep ediliyor.

TAKOGRAF CİHAZLARI İLE OYNANIYOR

Sürücülerin trafikte yapılan denetimlerde ayrıntılı olarak kontrol edilebilmesi için, araçların hızı, kontrolü, sürücü dinlenme sürelerini saklayan takograf cihazları üzerinde de bir takım oynamaların yapıldığını aktaran İntepe, bunun da yol denetimlerinin artırılması ile önüne geçilebileceğini belirtti.

GÜNDEM Otobüs viraja 95'le girmiş

FOTOĞRAF 18 Kaza, saat 04.45 sıralarında İstanbul- İzmir kara yolu Soma ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İzmir'den İstanbul'a seyir halinde olan İstanbul Kalesi firmasına ait 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ tarafta bekleyen 16 JNC 40 plakalı TIR'a çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Manisa'da katliam gibi kaza: Altı kişi öldü otuz yedi kişi yaralandı Manisa'nın Soma ilçesinde tırın yolcu otobüsüne çarpması sonucu altı kişi öldü, 37 kişi yaralandı. Katliam gibi kazaya ilişkin ilk görüntüler de geldi. BiP'te paylaş

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