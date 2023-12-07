Dört ildeki yatırımlara 'proje bazlı devlet yardımı' verilecek

Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.





Buna göre, devlet yardımı sağlanacak Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret AŞ'nin başlangıç tarihi 1 Ocak 2021 olan Ankara ve Kırıkkale'deki savunma sistemleri üretim tesisinin yatırım süresi 6 yıl olarak belirlendi. Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 11 milyar 878 milyon 500 bin lira olurken 390 ilave istihdam öngörülüyor. Nitelikli personel sayısının 70'i bulması bekleniyor. Tesisle yılda 12 bin 575 adet ilave kapasite sağlanacak.





ZN Çinko Rafinerisi AŞ'nin Denizli'de hayata geçirilen ve başlangıç tarihi 21 Temmuz 2022 olan çinko, kurşun ve kobalt külçe üretim tesisinin yatırım süresi 5 yıl olarak belirlendi. Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 2 milyar 276 milyon 305 bin 857 lira, ilave istihdam sayısı 140 ve nitelikli personel sayısı 12 oldu. Yatırım sonunda yılda 110 bin ton çinko külçe, 25 bin ton kurşun külçe ve 650 ton kobalt külçe üretilmesi bekleniyor.









Safir Tuz Gıda Maden Pazarlama Nakliyat İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kırıkkale'de 14 Nisan 2023 başlangıç tarihli saf kurutulmuş vakum tuzu (PDV), sodyum hidroksit, sodyum hipoklorit, hidroklorik asit ve ferrik klorür üretim tesisinin yatırım süresi 4 yıl olarak öngörüldü.





Projede öngörülen sabit yatırım tutarı 1 milyar 652 milyon 699 bin 203 lira, ilave istihdam sayısı 330 ve nitelikli personel sayısı 15 olarak planlandı. Yatırım sonunda yılda 332 bin 640 ton saf kurutulmuş vakum tuzu, 49 bin 500 ton sodyum hidroksit, 45 bin 734 ton sodyum hipoklorit, 41 bin 999 ton hidroklorik asit ve 8 bin 313 ton ferrik klorür üretilmesi bekleniyor.





Adana'daki yatırımın kapsamı genişletildi

Sasa Polyester'in Adana'da yapılacak üretim tesisi yatırımı kapsamına saf tereftalik asit (PTA) ve polimer/cips'in yanı sıra POY, FDY ve sentetik elyaf da eklendi. Böylece başlangıç tarihi 1 Ağustos 2020 olan ürün çeşitlendirme ve tevsi yatırımın süresi 6 yıl olarak belirledi. Yatırımın öngörülen sabit yatırım tutarı 32 milyar 625 milyon 756 bin 937'ye ve ilave istihdam sayısı da 3 bin 250'ye yükseldi. Yatırımın sonunda yılda 1 milyon 500 bin ton PTA, 1 milyon 32 bin 500 ton polimer/cips, 367 bin 500 ton POY-FDY ve 402 bin 500 ton sentetik elyaf üretileceği tahmin ediliyor.





Projeler çeşitli teşviklerden yararlanabilecek

Proje bazlı devlet yardımı verilmesi kararlaştırılan söz konusu yatırımlar, KDV istisnası, KDV iadesi, gümrük vergisi muafiyeti, nitelikli personel desteği, enerji, yatırım yeri tahsisi, faiz ve/veya kar payı desteği gibi teşviklerden yararlanacak.





Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütecek.







