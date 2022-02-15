​Dubai’ye ihracat çıkarması: 250 milyar dolar hedefine adım adım

-İhracatta 250 milyar dolar hedefine odaklanan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2022 yılının ilk ticaret gezisini fiziki olarak Birleşik Arap Emirlikleri’ne düzenledi. Dubai’de yapılan Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri Ticaret Heyeti ve ikili görüşmeler toplantısında, 22 sektörden 39 birlik temsilcisi ve 50 firma temsilcisi yer aldı.

“Türk ihracatcısı olarak dünyada gidilmedik ülke ayak, basılmadık toprak bırakmayacağız” diyen TİM Başkanı İsmail Gülle, 250 milyar dolar ihracatı gerçekleştirmek amacıyla çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdüğünü belirtti.

İsmail Gülle

BAE’YE İHRACAT YÜZDE 94 ARTTI

Dubai Ticaret Heyeti programında açılış konuşmasını yapan TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, “Bölgenin iki önemli aktörü olarak Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri, son dönemde ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerde önemli gelişmeler kaydetti. İlişkilerin gelişmesi; ihracat ailesi olarak bizler adına da oldukça memnuniyet verici” dedi. Türkiye ve BAE, son dönemde ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerde önemli gelişmeler kaydetti. Geçen kasım ayında Türkiye ile BAE arasında 10 ayrı anlaşma imzalandı. Bu bağlamda iki ülke enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım gibi çeşitli alanlarda iş birliklerini geliştirebilecekleri bir fırsata kavuşmuş oldu. Türkiye’nin BAE’ye ihracatı geçen yıl yüzde 94 artışla 5,5 milyar dolara ulaştı.

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317 POTANSİYEL ÜRÜN BELİRLENDİ

TİM’in gerçekleştirdiği çalışmaya göre, BAE’nin Türkiye’den mevcut durumda ithal etmediği ancak ithal edebileceği 317 ürün tespit edildi. BAE’nin söz konusu ürünlerde 10,5 milyar doları aşkın ithalatı olurken, 317 üründe BAE’nin Türkiye’den ithalatı bulunmuyor. Söz konusu 317 üründen 45’inde Türkiye, ciddi rekabet avantajına sahip.

Sadece 45 üründe BAE’nin 400 milyon doları aşkın ithalatı bulunuyor. Geçen yıl BAE’ye sektörel bazda en çok ihracat gerçekleştiren sektörler, mücevher, kimyevi maddeler ve hazır giyim olarak sıralandı. Aynı zamanda BAE’ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dubai Expo 2020 Fuarı'nı ziyaret edecek.

İŞ BİRLİĞİ ZİRVESİ

Dubai’de yapılan Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri Ticaret Heyeti ve ikili görüşmeler toplantısı, 50 Türk şirketi ile 300’ü aşkın BAE firması arasında gerçekleştirildi. Toplantıya, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Yönetim Kurulu, birlik başkanları ile BAE Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Genel Sekreteri Humaid Mohamed Ben Salem, Dubai Ticaret Odası Başkanı Hamad Buamim, Türkiye’nin Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç katıldı.

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