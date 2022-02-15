Ekonomi Dubaiye ihracat çıkarması 250 milyar dolar hedefine adım adım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dubai’ye ihracat çıkarması: 250 milyar dolar hedefine adım adım

Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2022 yılının ilk ticaret gezisini, ihracatımızın geçen yıl yüzde 94 artışla 5,5 milyar dolara çıktığı Birleşik Arap Emirlikleri’ne düzenledi. Dubai’de gerçekleştirilen ikili görüşmelere Körfez şirketleri büyük ilgi gösterdi. Türk firmaları, BAE'ye satılma potansiyeli olan 317 ürüne yoğunlaşacak.

Abone Ol Google News
Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Dubai’ye ihracat çıkarması: 250 milyar dolar hedefine adım adım
ubai’de gerçekleştirilen ikili görüşmelere Körfez şirketleri büyük ilgi gösterdi.

-İhracatta 250 milyar dolar hedefine odaklanan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2022 yılının ilk ticaret gezisini fiziki olarak Birleşik Arap Emirlikleri’ne düzenledi. Dubai’de yapılan Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri Ticaret Heyeti ve ikili görüşmeler toplantısında, 22 sektörden 39 birlik temsilcisi ve 50 firma temsilcisi yer aldı.

“Türk ihracatcısı olarak dünyada gidilmedik ülke ayak, basılmadık toprak bırakmayacağız” diyen TİM Başkanı İsmail Gülle, 250 milyar dolar ihracatı gerçekleştirmek amacıyla çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdüğünü belirtti.

İsmail Gülle
İsmail Gülle

BAE’YE İHRACAT YÜZDE 94 ARTTI

Dubai Ticaret Heyeti programında açılış konuşmasını yapan TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, “Bölgenin iki önemli aktörü olarak Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri, son dönemde ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerde önemli gelişmeler kaydetti. İlişkilerin gelişmesi; ihracat ailesi olarak bizler adına da oldukça memnuniyet verici” dedi. Türkiye ve BAE, son dönemde ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerde önemli gelişmeler kaydetti. Geçen kasım ayında Türkiye ile BAE arasında 10 ayrı anlaşma imzalandı. Bu bağlamda iki ülke enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım gibi çeşitli alanlarda iş birliklerini geliştirebilecekleri bir fırsata kavuşmuş oldu. Türkiye’nin BAE’ye ihracatı geçen yıl yüzde 94 artışla 5,5 milyar dolara ulaştı.

317 POTANSİYEL ÜRÜN BELİRLENDİ

TİM’in gerçekleştirdiği çalışmaya göre, BAE’nin Türkiye’den mevcut durumda ithal etmediği ancak ithal edebileceği 317 ürün tespit edildi. BAE’nin söz konusu ürünlerde 10,5 milyar doları aşkın ithalatı olurken, 317 üründe BAE’nin Türkiye’den ithalatı bulunmuyor. Söz konusu 317 üründen 45’inde Türkiye, ciddi rekabet avantajına sahip.

Sadece 45 üründe BAE’nin 400 milyon doları aşkın ithalatı bulunuyor. Geçen yıl BAE’ye sektörel bazda en çok ihracat gerçekleştiren sektörler, mücevher, kimyevi maddeler ve hazır giyim olarak sıralandı. Aynı zamanda BAE’ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dubai Expo 2020 Fuarı'nı ziyaret edecek.

İŞ BİRLİĞİ ZİRVESİ

  • Dubai’de yapılan Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri Ticaret Heyeti ve ikili görüşmeler toplantısı, 50 Türk şirketi ile 300’ü aşkın BAE firması arasında gerçekleştirildi. Toplantıya, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Yönetim Kurulu, birlik başkanları ile BAE Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Genel Sekreteri Humaid Mohamed Ben Salem, Dubai Ticaret Odası Başkanı Hamad Buamim, Türkiye’nin Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç katıldı.

Bakan Muş duyurdu: BAE ile ilişkiler güçlenecek Türkiye atağa kalkacak
EKONOMİ
Bakan Muş duyurdu: BAE ile ilişkiler güçlenecek Türkiye atağa kalkacak

Yatırımda yeni fırsatlar oluşturacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'ye iade-i ziyaret
GÜNDEM
Yatırımda yeni fırsatlar oluşturacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE'ye iade-i ziyaret

Adanada Premier Lig esintisi

Adana'da Premier Lig esintisi

İzleyenlerin büyük keyif aldığı karşılaşmada kazanan çıkmadı.
KDV indirimi pazar tezgahlarına yansıdı

KDV indirimi pazar tezgahlarına yansıdı

Havalar ısınınca fiyatlar daha da düşecek.
Nedim Şener: Muhalefet partileri 28 Şubat tarihini helalleşme gibi belledilerse yanlış yaptılar

Beşiktaş maçı sonrasında büyük tepki.

Atık kumbara projesi

Atık kumbara projesi

​Karatay Belediyesinin bu projesiyle 1,5 hektometreküp suyun kirlenmesinin önüne geçildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.