Ekonomi 3 ilin trafiğini rahatlatacak dev projede sona gelindi
EMLAK

Dünyada bir ilk olacak: Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona gelindi

3 ilin trafiğini rahatlatacak dev projede sona gelindi

İki kıtayı birbirine bağlayarak ulaşımda büyük bir rahatlama sağlayacak ve dünyada eşi görülmeyen yapıları ile de adından sıkça söz ettirecek olan Kuzey Marmara Otoyolu'daki çalışmalarda sona geliniyor. Geçtiğimiz aylarda belli kesimleri açılarak hizmet vermeye başlayan otoyolun inşaatı devam eden kısımlarının da 2020 yılında tamamlanmasıyla birlikte 3 ilin trafiği büyük anlamda rahatlamış olacak. Dünyada eşi görülmeyen yapıları ile adından söz ettirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun 4 şeritli tünelleri ise dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğini taşıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Odayeri kesimi Çatalca-Yassıören hattı ile Habibler-Başakşehir kavşakları güzergahı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tören ile geçtiğimiz Mart ayında hizmete açılmıştı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Odayeri kesimi Çatalca-Yassıören hattı ile Habibler-Başakşehir kavşakları güzergahı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tören ile geçtiğimiz Mart ayında hizmete açılmıştı.

İstanbul-Kocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen ve 4 aracın aynı anda geçebileceği tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu’nda devam eden çalışmalarda sona yaklaşıyor.

İki kıtayı birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün devamı Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli ve Sakarya kesimindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

BÜYÜK KISMI TAMAMLANDI

Tamamlandığında toplam 430 kilometrelik yola sahip olacak Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde dev viyadükler ve tünellerin büyük bir kısmı ise tamamlandı.

  • Proje kapsamında Avrupa kesiminde 14 adet, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Anadolu kesiminde ise 29 adet kavşak yer alıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun yapım aşamaları görüntülendi, belgesel tadında görüntüler çıktı
EKONOMİ
Kuzey Marmara Otoyolu’nun yapım aşamaları görüntülendi, belgesel tadında görüntüler çıktı

2020'DE TAMAMLANACAK

2020’de tamamlanması beklenilen projede Silivri’den otobana girecek sürücüler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü geçtikten sonra, Akyazı’dan TEM otoyoluna bağlanacak.

Projenin toplamında, 8 tünel, 24 viyadük, 62 köprü, 78 alt geçit, 47 üst geçit, 200 menfez bulunacak.

TRAFİĞE NEFES ALDIRACAK

İki kıtayı birbirine bağlayacak ve ulaşımda büyük bir rahatlamayı sağlayacak olan Kuzey Marmara Otoyolu, dünyada eşi görülmeyen yapıları ile adından söz ettirecek. Projede Dilovası Liman Kavşaığı-İzmit kısmında inşa edilen 4 şeritli tüneller ise dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğini taşıyor.

İstanbul-Kocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu’nun havadan görüntüsü.

5. KISIMDA 5 TÜNEL, 6 VİYADÜK VE 2 KÖPRÜ YER ALIYOR

52 kilometre uzunluğuna sahip olacak olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun Liman Bağlantı Yolu-İzmit arasında yer alan projenin 5. kısmında 5 adet tünel, 6 viyadük, 2 köprü yer alıyor. Liman Bağlantı Yolu’ndan başlayan yol Körfez ilçesinin Sevindikli Mahallesi’nden geçerek, İzmit Doğu Kavşağı mevki’inde TEM otoyoluna bağlanacak. 5. Kısımda ise çalışmaların yıl sonunda tamamlanacağı öğrenildi.

Otoyolun 6. kesimi yeni Kocaeli (Umuttepe) - Sakarya (Akyazı) arası ile 7. kesimi Habibler-Hasdal arasındaki çalışmalarda devam ediyor.
İstanbul-Kocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu’nun havadan görüntüsü.

Kuzey Marmara 2020’de tamam
EKONOMİ
Kuzey Marmara 2020’de tamam

İSTANBUL-ESKİŞEHİR 2,5 SAAT

Kuzey Marmara Otoyolu projesi tüm kısımları tamamlandığında Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ile birleşerek Marmara Bölgesini, Ege ve İç Anadolu Bölgesi'ne otoyol ağıyla bağlayacak, bu sayede İstanbul'dan Bursa'ya ulaşım 1,5 saate, İstanbul'dan İzmir'e ulaşımı 4 saate ve İstanbul'dan Eskişehir'e ulaşım 2,5 saate inmesi planlanmaktadır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu çalışmalarına ilişkin,

430 KM'LİK YOL

Tekirdağ ve Sakarya arasında, Yavuz Sultan Selim köprüsü ve 3. Köprü bağlantı yolları ile birleşen otoyol tüm kısımları ile tamamlandığında bağlantı yolları dahil Avrupa'da 172 Km Anadolu'da 258 km 430 km yola sahip olacak.

Kuzey Marmara Otoyolu.

Kuzey Marmara Otoyolu inşaatının son durumu havadan görüntülendi
OYNAT 00:00
Kuzey Marmara Otoyolu inşaatının son durumu havadan görüntülendi
Tüm kısımları tamamlandığında İstanbul'un şehir içi trafiğini rahatlatması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) inşaatının son durumu havadan görüntülendi.
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