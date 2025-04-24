Dünyada enerji tüketimi yüzde 74 artacak

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) tarafından yayınlanan ‘TESPAM World Energy Outlook 2100’ raporuna göre, küresel enerji tüketiminin 2100’e kadar yüzde 74 artarak 1,08 milyar gigajoule seviyesine ulaşması öngörülüyor. Bu süreçte Çin’in en büyük enerji tüketicisi konumunu koruyacağı ancak toplam küresel talepten aldığı payda düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Raporda, fosil yakıt bağımlılığının küresel ölçekte azalacağı, buna karşın yenilenebilir ve nükleer enerji kaynaklarının payının artacağı öngörülüyor. 2100’de nükleer enerjinin küresel arz içindeki payının yüzde 23,2’ye yükseleceği, kömürün ise yüzde 11,2’ye gerileyeceği belirtiliyor.