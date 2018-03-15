Tüm iş yerlerinde, mağazalarda, kısacası hayatın her alanında gördüğümüz "Vergi Levhası" ticari yaşantıda olmazsa olmazlardan. Ve ticaret yapan herkesin vergi levhasını levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorunda.

VERGİ LEVHASI NEDİR?

Vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren şekil ve içeriği Maliye Bakanlığınca belirlenen belgedir. 6111 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle, VUK’un 5 inci maddesinde yer alan “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ibaresi “levhayı almak zorundadırlar.” şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmış bulunur.

Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine göre, gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar.

VERGİ LEVHASI ÖRNEĞİ

Gelir Vergisinde Vergi Levhası'nı ticari kazanç sahipleri, zirai kazanç sahipleri, serbest meslek erbapları almak zorunda. Kurumlar Vergisi'nde vergi levhasını ise anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler almak zorunda.

E-DEVLET VERGİ LEVHASI SORGULAMA

E-Devlet vergi levhası sorgulama işlemi, vergi mükellefi işyerinde asılı olan vergi levhalarındaki bilgilere internet üzerinden ulaşılmasını sağlamaktadır. Sizde yazımızdan e-Vergi levhası sorgulama nasıl yapılır, neler gereklidir öğrenebilirsiniz. Vatandaşlar alışveriş yaptıkları mükelleflerin vergi durumlarını görmek isterse, E-devlet sistemindeki E-Devlet vergi levhası sorgulama işlemini gerçekleştirebilirler.

e-Devlet'ten vergi levhası sorgulama ekranı böyle görünüyor.

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