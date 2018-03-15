Ekonomie-Devlet Vergi levhası sorgulama işlemi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

e-devlet Vergi Levhası sorgulama

e-Devlet Vergi levhası sorgulama işlemi

Ticari hayatın vazgeçilmezlerinden biri de Vergi Levhası'dır. Hem ticaret yapanlar hem de alışveriş yapan vatandaşlar şirketlerin ya da dükkanların vergi durumlarını merak ediyor. Vergi Levhası sorgulama konusu da çokça aranan konular arasında. Vatandaşlar alışveriş yaptıkları mükelleflerin ya da ticaret yapanlar iş yapacağı yerlerin vergi durumlarını görmek isterse, e-devlet sistemindeki e-Devlet vergi levhası sorgulama işlemini gerçekleştirebilirler.

Haber MerkeziYeni Şafak
Gelir Vergisinde Vergi Levhası'nı ticari kazanç sahipleri, zirai kazanç sahipleri, serbest meslek erbapları almak zorunda.
Gelir Vergisinde Vergi Levhası'nı ticari kazanç sahipleri, zirai kazanç sahipleri, serbest meslek erbapları almak zorunda.

Tüm iş yerlerinde, mağazalarda, kısacası hayatın her alanında gördüğümüz "Vergi Levhası" ticari yaşantıda olmazsa olmazlardan. Ve ticaret yapan herkesin vergi levhasını levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorunda.

VERGİ LEVHASI NEDİR?

Vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren şekil ve içeriği Maliye Bakanlığınca belirlenen belgedir. 6111 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle, VUK’un 5 inci maddesinde yer alan “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ibaresi “levhayı almak zorundadırlar.” şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmış bulunur.

Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine göre, gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar.

VERGİ LEVHASI ÖRNEĞİ

Gelir Vergisinde Vergi Levhası'nı ticari kazanç sahipleri, zirai kazanç sahipleri, serbest meslek erbapları almak zorunda. Kurumlar Vergisi'nde vergi levhasını ise anonim, limited ve eshamlı komandit şirketler almak zorunda.

E-DEVLET VERGİ LEVHASI SORGULAMA

E-Devlet vergi levhası sorgulama işlemi, vergi mükellefi işyerinde asılı olan vergi levhalarındaki bilgilere internet üzerinden ulaşılmasını sağlamaktadır. Sizde yazımızdan e-Vergi levhası sorgulama nasıl yapılır, neler gereklidir öğrenebilirsiniz. Vatandaşlar alışveriş yaptıkları mükelleflerin vergi durumlarını görmek isterse, E-devlet sistemindeki E-Devlet vergi levhası sorgulama işlemini gerçekleştirebilirler.

VERGİ LEVHASI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

e-Devlet'ten vergi levhası sorgulama ekranı böyle görünüyor.

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