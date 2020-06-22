Ekonomiden güzel haber: Tüketici güven endeksi arttı

Dünya

Haftanin-Sinat hattında 3 yeni askeri üs kurulabilir

PKK ile mücadelede son yıllarda farklı bir strateji izleyen Türkiye, Irak'ın kuzeyinde sınır ötesi harekat düzenlemekle kalmıyor aynı zamanda teröristlerden temizlenen bölgelerde askeri varlığını devam ettiriyor. Güvenlik kaynakları, bu çerçevede PKK'dan temizlenecek Haftanin-Sinat hattında 3 yeni askeri üs inşa edilebileceği bilgisini paylaştı. Öte yandan, PKK'nın Haftanin'de drone eğitim merkezinin de imha edildiği öğrenildi.