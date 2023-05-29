Ekonomik güven endeksi 103,7 değerine yükseldi

Batı medyası, 14 Mayıs öncesi aleyhte yayınlar yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şimdi başarısını analiz ediyor. “Erdoğan’ın sırrı istikrar ve güven” diyen Associated Press (AP), “Erdoğan’ı destekleyenlerin onda gördükleri şey, Türkiye'nin jeopolitikte önemli bir oyuncu olabileceğini göstermiş bir lider” yorumunu yaptı.