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Ekonomi

Ekonomik güven endeksi 103,7 değerine yükseldi

Ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,4 artarak 103,7 değerini aldı. Böylelikle endeksin 2021'in Eylül ayından bu yana en yüksek değere ulaşarak, 20 ayın ardından 103,7 seviyesine geldiği belirtildi.

10:08 . 29/05/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks nisanda 102,2 iken mayısta yüzde 1,4 yükseldi. Böylelikle endeks Eylül 2021'den bu yana en yüksek değerine ulaşarak, 20 ay sonra yeniden 103,7 seviyesine geldi.


Tüketici güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 4 yükselişle 91,1'e çıktı. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, 105,1 ile aynı seviyede kaldı. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 117,4 değerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 artışla 116,7, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4,3 yükselişle 92,2 oldu.


#Ekonomik Güven Endeksi
#aylık baz
#mayıs
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