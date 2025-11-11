Yeni Şafak
Eksun Gıda üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı: Yılın ilk 9 ayında FAVÖK 205 milyon TL’ye ulaştı

10:5111/11/2025, mardi
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) listesinde 287. sırada yer alan şirketin, yıllık yaklaşık 600 bin ton üretim kapasitesi bulunuyor.
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) listesinde 287. sırada yer alan şirketin, yıllık yaklaşık 600 bin ton üretim kapasitesi bulunuyor.

Türkiye’nin önde gelen un üreticilerinden Eksun Gıda, 2025 yılının 3. çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınladı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha güçlü bir finansal tablo ortaya koyan şirketin toplam hasılat tutarı 8,2 milyar TL olarak gerçekleşirken brüt kârı geçen yılın aynı dönemine göre %22 artışla 887,2 milyon TL’ye yükseldi.

Sinangil ve Sinangil Gluten YOK markalarıyla 200’ü aşkın ürün çeşidini bünyesinde barındıran Eksun Gıda, yılın ilk 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Türkiye Muhasebe Standartları 29 (TMS 29) enflasyon muhasebesi ilkelerine uygun olarak hazırlanan sonuçlara göre net satış hasılatı 8,2 milyar TL olan Eksun Gıda’nın brüt kârı geçen yılın ilk 9 ayına kıyasla %22 artarak 887,2 milyon TL’ye ulaştı. Brüt kâr marjı ise %8’den %10,9’a yükseldi.

Tekirdağ ve Konya’da yaklaşık 96 bin metrekarelik üç ayrı tesiste üretim yapan, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) listesinde 287. sırada yer alan şirketin, yıllık yaklaşık 600 bin ton üretim kapasitesi bulunuyor.

FAVÖK tutarını 205 milyon TL’ye taşıdı

Sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eksun Gıda Grubu Başkanı ve CEO’su Hasan Abdullah Özkan,
“Şirketimiz, yılın ilk 9 ayında güçlü finansal konumunu daha da sağlamlaştırdı. KAP’a açıkladığımız raporlarda da görüldüğü üzere önceki yılın aynı döneminde -112,4 milyon TL olan FAVÖK tutarımız bu yıl ilk 9 aylık dönemde 205 milyon TL seviyesine çıktı. FAVÖK marjımız ise %-1,2’den %2,5’a yükseldi. TMS 29 uyarınca hazırlanan finansal verilere göre 261,9 milyon TL net dönem zararı açıklanmış olsa da, enflasyon muhasebesi uygulanmamış verilere göre şirketimiz yılın ilk 9 ayında 85,5 milyon TL net dönem kârına ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık %40 artış sağlamıştır. Gerçekleştirdiğimiz yatırımların yanı sıra düzenli bilgilendirme yaklaşımımızla yatırımcı iletişiminde sürekliliği korumaya devam edeceğiz”
dedi.

2 RES projesi için teşvik belgesi aldı

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla da sektörde fark yarattıklarını kaydeden Özkan,
“Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Yönetmeliği kapsamında geliştirdiğimiz 7 MW ve 11,9 MW kapasiteli rüzgar enerjisi santrallerimiz (RES) için Nordex Energy ile 14,1 milyon avro bedelli sözleşme imzalamıştık. Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayıyla her iki projemiz için de Yatırım Teşvik Belgesi aldık. Üretime geçişle birlikte yenilenebilir enerji tüketim oranımız artacak. Böylelikle karbon ayak izimizde kayda değer bir azalma sağlayacağız”
şeklinde konuştu.
#Eksun Gıda
#KAP
#ekonomi
