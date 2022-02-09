Ekonomi Elektrik abonelerinin yüzde 80i ilk kademede
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elektrik abonelerinin yüzde 80’i ilk kademede

Türkiye’de yaklaşık 39 milyon konut abonesinin 31 milyon kadarı, yani yüzde 80’i ilk kademe olan 210 kilovatsaatin altında elektrik harcıyor. Faturada 210 kilovatsaate kadarki kısım 1,37 liradan, bunu aşan harcama miktarı, kilovatsaat başına 2,06 liradan hesaplanıyor.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Elektrik abonelerinin yüzde 80’i ilk kademede ​
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Elektrik faturalarında 1 Ocak 2022 itibariyle uygulanmaya başlanan kademeli tarife ile abonelerin elektrik tüketiminin düşürülmesi ve enerji verimliliğinin sağlanması hedefleniyor. Kademeli tarife kapsamında mesken tüketicilerinde 210 kilovatsaate kadar olan tüketim birinci kademede kilovatsaat başına 1,37 liradan hesaplanırken, 210 kilovatsaatı aşan ikinci kademede ise elektrik tüketimi, kilovatsaat başına 2,06 lira olarak hesaplanıyor.

Kademeli tarifede daha önce aylık 150 kilovatsaat olarak belirlenen düşük kademeli tarife sınırı, 210 kilovatsaate yükseltilmişti. Kademeli tarifede böylece günlük tüketim sınırı 5 kilovatsaatten 7 kilovatsaate çıkmıştı.

İKİ FARKLI HESAPLAMA

Elektrik tedarik şirketlerinin verilerine göre Türkiye genelinde yaklaşık 39 milyon mesken abonesi bulunurken, bu 39 milyon mesken abonesinin yüzde 80’i günlük 7 kilovatsaat ve altı elektrik tüketimini kapsayan ilk kademede yer alıyor. Mesken abonelerinin yaklaşık 30,93 milyonunun elektrik tüketimi yıllık 2 bin 500 kilovatsaat ve altında hesaplandı.

YAKLAŞIK 30,93 MİLYON MESKEN

Bu kapsamda, toplam mesken abonelerinin yüzde 80’inin (30,93 milyon mesken) elektrik tüketimi günlük 7 kilovatsaat ve altı tüketimi kapsayan ilk kademeye karşılık geldi. Mesken abonelerinin kalan yüzde 20’lik kısmı ise günlük 7 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketimiyle ikinci kademede bulunuyor.

Faturaların hesaplanmasında günlük 7 kilovatsaat değerinin dikkate alınması gerekiyor. Faturada ilk okuma ve son okuma arasındaki gün sayısı değişiklik gösterebilirken, hesaplamalar günlük tüketim üzerinden yapılıyor. Kademeli tarifede yapılan düzenleme öncesi 210 kilovatsaat tüketim 329 lira olarak faturalandırılırken, limitin 210 kilovatsaate yükseltilmesiyle beraber, 210 kilovatsaatlik tüketimin fatura tutarı 287 liraya geriledi. Düzenleme sonrası faturalarda 41,4 liralık düşüş sağlandı.

İsteyen tarifeden çıkabilir

  • Elektrikte mesken abonelerinin tamamı 1 Ocak 2022 itibarıyla, kademeli tarifeye otomatik olarak geçirildi. Kademeli tarifeye dahil olmak istemeyenler, 3 ayrı saat dilimi üzerinden uygulanan çok zamanlı abone grubuna geçerek kademeli tarifeden çıkabiliyor. Bunun için öncelikle elektronik sayaç gerekiyor. Eğer elektronik sayaç mevcutsa, elektrik temin edilen şirkete başvuruluyor. Çoklu tarifede, 06.00-17.00, 17.00-22.00, 22.00-06.00 saatleri arasında farklı birim fiyatlar üzerinden elektrik harcaması hesaplanıyor. Çoklu tarife, gündüz saatlerinde tek zamanlı tarifeye göre daha pahalı. Ancak özellikle 22.00’den sabaha kadarki harcamalarda önemli avantaj sağlıyor. Bu yüzden, elektrik harcamasının önemli bölümünü gecenin geç saatlerine kaydırabilenler için bir alternatif olabilir.

Konut abonelerinin yüzde 80'inin elektrik tüketimi ilk kademeden hesaplanıyor
EKONOMİ
Konut abonelerinin yüzde 80'inin elektrik tüketimi ilk kademeden hesaplanıyor

Elektrik faturalarında 22.00 detayı: Yüzde 14 tasarruf sağlayabilirsiniz
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İstanbul Ticaret Odası Ücretliler Geçinme Endeksi'nde bulunan 242 ürün arasında ocak ayında en çok fiyatı artan, yüzde 90 artış ile elektrik oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre de tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) ocak ayında en fazla fiyatı artan ürün yüzde 70 ile elektrikti. Hal böyle olunca elektrik faturalarına gelen zamlar sonrası vatandaşlar tasarruf etmenin yollarını ararken çok az kişinin bildiği bir yöntem açıklandı.
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Fertelli tasarruf etmek isteyenler için saat 22.00 – 06.00 uyarısında bulundu.<br><br>
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Prof. Dr. Fertelli çamaşır, bulaşık, kurutma makinesi gibi elektrikli ev aletlerinin 22.00-06.00 saatleri arasında kullanıldığında yüzde 8 ila yüzde 14 arasında tasarruf sağlandığını kaydetti.
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500 kWh’ın üstünde tüketimi bulunan aboneler üç zamanlı tarifeye geçip, elektrik tüketimlerinin bir bölümünü gece döneminde gerçekleştirebilirlerse, elektriği puant dönemine göre yüzde 65 ucuza kullanarak toplam tüketim değerlerine bağlı olarak faturalarını yüzde 8-14 arasında azaltabileceğini dile getirdi.
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Prof. Dr. Fertelli, elektrik faturalandırmalarında tek zamanlı ve çok zamanlı olmak üzere iki farklı tarife uygulandığını, 1 Şubat 2022 tarihli yeni düzenleme ile meskenlerde 3 zaman dilimine bölündüğünü ve her dilim için ayrı elektrik fiyatı uygulandığını belirterek şunları söyledi:
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“06.00-17.00 arası gündüz dönemi, elektriğin en pahalı olduğu zaman dilimi 17.00-22.00 arası puant dönemi ve elektriğin en ucuz olduğu zaman dilimi 22.00-06.00 arası gece dönemidir. Bu iki farklı tarife alternatifi kullanıcılar tarafından fazla bilinmiyor.
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Aboneler mutlaka faturalarında yer alan tüketim değerlerini incelemeli, tüketimlerini daha çok gece zaman diliminde gerçekleştirenler ile tüketimlerinin belirli bir kısmını puant ve gündüz döneminden üç zamanlı tarifenin en avantajlı dönemi olan gece dönemine kaydırabilecek olanlar üç zamanlı tarifeyi tercih ederek önemli oranda tasarruf edebilirler.\"
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Elektrik faturalarında 22.00 detayı: Yüzde 14 tasarruf sağlayabilirsiniz
Elektrik faturalarına gelen zamlar sonrasında tüketiciler tasarruf etmenin yollarını aramaya başladı. Birçok yöntem yeniden hatırlanırken uzmanlardan faturaları düşürecek çok bilinmeyen bir detaya dikkat çekildi. 3 zamanlı tarife ile çamaşır, bulaşık, kurutma makinesi gibi elektrikli ev aletlerinde yüzde 14 arasında tasarruf sağlanabilir. Peki elektrik faturasını düşürmek için neler yapılabilir? İşte detaylar...


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