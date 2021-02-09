Ekonomi Elli yedi ilde on dört bin dekarda topraksız tarım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elli yedi ilde on dört bin dekarda topraksız tarım

Elli yedi ilde on dört bin dekarda topraksız tarım

Türkiye’de 57 şehirde 14 bin dekar alanda topraksız tarım metodu ile üretim yapılıyor. Toplam sera varlığının yüzde 1,8’ine denk gelen topraksız tarımla üretilen ürünlerin yüzde 90’ı ihraç ediliyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın teknolojik seraya verdiği teşviklerle Türkiye’de topraksız tarım 57 şehirde yapılmaya başlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın teknolojik seraya verdiği teşviklerle Türkiye’de topraksız tarım 57 şehirde yapılmaya başlandı.

Türkiye, topraksız tarım sistemini şehir şehir büyütüyor. Topraksız tarım yapılan şehir sayısı 57’ye ulaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilere teknolojik sera yatırımlarını cazip hale getirecek teşvik ve kredi uygulamalarında bulunuyor. Bakanlık bu kapsamda örtü altı üretime yatırım ve işletme aşamasında destek veriyor. Yeni modern sera bölgelerinin kurulması amacıyla altyapı geliştirme projesi kapsamında ön etüt ve fizibilite çalışmaları yürütülüyor.

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ANTALYA’DA BAŞI ÇEKİYORLAR

  • Hızla yaygınlaşan topraksız tarım uygulamasında Türkiye’deüretim 57 ilde yapılıyor. Topraksız tarım metodu üretim yapılan sera alanı bakımından Antalya ilk sırada yer alırken, bunu sırasıyla Mersin, İzmir, Afyonkarahisar, Adana izliyor. Bu illerde toplam topraksız tarım alanının yüzde 60’nı oluşturuyor.

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ÜRÜNLERİN YÜZDE 90’I İHRAÇ EDİLİYOR

Modern seralarda üretilen ürünlerin yüzde 90’ı ihraç ediliyor. Ülkemizde yaklaşık 14 bin dekar alanda topraksız tarım metodu ile ihracata yönelik üretim yapılıyor. Bu alan toplan sera alanı varlığının yüzde 1,8’sine tekabül ediyor.

  • Topraksız tarım alanlarında yüzde 92 oranında sebze, yüzde 8 oranında ise süs bitkisi yetiştiriciliği yapılıyor. Sebze yetiştiriciliğinde ilk sırada domates ve biber yer alırken son zamanlarda çilek ve marul yetiştiriciliği de yapılıyor. Süs bitkileri yetiştiriciliğinde ise anthrium, gül ve orkide gibi kesme çiçek üretiminde topraksız tarım tercih ediliyor.

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ÖRTÜ ALTI TARIMDA ZİRVEDE

Öte yandan örtü altı varlığı bakımından dünyada 4’üncü, Avrupa’da ise İspanya’nın ardından 2. sırada yer alan Türkiye’de 2002’de 540 bin dekar olan örtü altı üretim alanı önceki yıl 790 bin dekara ulaştı.

TOPRAKSIZ TARIM NEDİR?

  • Topraksız tarımda bitkiler ihtiyaçları olan besin elementlerini toprak yerine minerallerin özel olarak hazırlandığı besin solüsyonundan karşılıyor. Bu nedenle, bitkiler toprak ortamda yaptıkları gibi besin maddelerini bulmaya çalışmak yerine, besin elementlerini kolay bir şekilde doğrudan bu solüsyondan alabiliyorlar. Topraksız tarımda, bitkileri ve bitkilerin kök sistemlerini desteklemek için genellikle kum, turba, vermikülit, perlit, hindistan cevizi, kaya yünü veya genleştirilmiş kil agregası gibi yetiştirme ortamları kullanılıyor.
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