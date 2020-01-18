Emin Evim hedef büyüttü

Türkiye’de faizsiz sistemi tercih ederek ev ve araç sahibi olanların sayısı hızlı bir artış gösteriyor. 2019 yılında yapılan toplam teslimatlarla binlerce kişi ev sahibi oldu. Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, 29 yıl önce Emin Üstün tarafından bir iş modeli olarak geliştirilen faizsiz sistemin Türkiye’de bir sektör haline geldiğini söyledi. Üstün, “Geçen yıl sektörün öncü firması olarak 11 bin 195’i konut, 9 bin 988’i araç olmak üzere toplam 21 bin 183 teslimat gerçekleştirdik, bunun 2 bin 135’i ise tek başına Aralık’ta yapıldı. Böylece sektörde bugüne kadar yapılan en yüksek teslimata imza attık. Şirketimiz ülke ekonomisine de bir yılda toplamda 3,5 milyar TL kazandırmış oldu” bilgisini verdi. Üstün, faizlerin ön planda olduğu bir sistemlerde üretimin düşüp, girişimcilik ve yatırımın zorlaştığını, mevcut maliyetlerin artacağını da söyledi.

İSTİHDAMINI ARTIRACAK

Sürdürülebilir bir büyüme için faizsiz sistemin başarılı bir alternatif olduğuna dikkat çeken Sefa Üstün, sözlerine şöyle devam etti: “Elbirliği, Türk ekonomisinin faizsiz finansman sistemine duyduğu ihtiyacı karşılayabilecek bir sistemdir. Sistemin lideri olarak üzerimizde olan sorumluluğun farkındayız ve bu doğrultuda 2020 yılı vizyonumuz için önemli hedefler belirledik. Büyüme hızımızı artırarak sektördeki liderliğimizi pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Yeni yılda istihdamda da önemli adımlar atacağız ve daha çok istihdam yaratmayı hedefliyoruz.”