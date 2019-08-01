Emirates NBD Türkiye’yle büyüyecek

Türkiye’nin en büyük 5’inci özel bankası 22 yılda dördüncü kez el değiştirdi. Sberbank ve Emirates NBD (ENBD) arasındaki DenizBank hisselerinin devir sürecini tamamlayan imzalar dün İstanbul’ta atıldı. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, dünya dengelerini sarsan güç ve ticaret savaşlarının yaşandığı, aynı zamanda bölgenin son derece hassas, ekonominin ise zorlu dönemden geçtiği bir süreçte, bankanın hisselerinin 4. kez el değiştirdiğine dikkati çekti.

Bu süreçlerin tümünde hissedarların DenizBank ismini korumak konusundaki kararlılığının finans sektörü tarihinde bir örneğinin daha olduğunu sanmadığını söyleyen Ateş, Sberbank çatısı altındaki 7 yıllık süreçte bankanın aktif büyüklüğünün yüzde 301 artışla 52,4 milyar TL'den 210 milyon TL'ye ulaştığını söyledi. Ateş, “Hissedarımızın bize 2012'de emanet ettiği 5,2 milyar TL'lik özkaynağı bugün itibarıyla 16,8 milyar TL'ye ulaştı" şeklinde konuştu.

PAZAR PAYINI ARTTIRDI

Ateş, son 10 yılda her alanda pazar paylarını artırdıklarını ve ciddi büyüme yakaladıklarını belirtti. Aralık 2009'da sektördeki mevduat paylarının yüzde 2,2 iken, Haziran 2019'da bu oranı yüzde 3,8'e yükselttiklerini ifade eden Ateş, aynı dönemde toplam kredilerdeki paylarının yüzde 4,2'den yüzde 5,1'e çıktığını söyledi. Ateş, tarım alanında da önemli adımlar attıklarını, sektör paylarını yüzde 8,2'den yüzde 12'ye yükselttiklerini anlattı ve kredi kartı alanında da pazar paylarını artırdıklarına dikkati çekti.

TÜRKİYE BÜYÜME İÇİN İDEAL ÜLKE

Emirates NBD Başkan Yardımcısı ve İdari Direktör Hesham Abdulla Al Qassim ise Türkiye'de, son 5 yıl içinde Türk şirketleri ve finans kuruluşlarına 2 milyar doları aşkın finansman limitleri sunduklarını belirtti. Qassim, "Türkiye ise MENAT bölgesinde bankacılık alanında önemli bir oyuncu olma çabamız adına büyüme yolculuğumuzun bir sonraki aşaması için çok yerinde bir tercih oldu. Türkiye, doğu ve batının kesişme noktasında hızla büyüyen bir ekonomi olup Emirates NBD için oldukça önemli bir büyüme fırsatı sunuyor. Ayrıca BAE ile köklü bir ticaret ve yatırım ilişkisine de sahip. Nitekim BAE, Türkiye’nin en büyük ihracat pazarlarından biriyken, Türkiye de BAE’nin en büyük ticaret ilişkisine sahip ilk on ticaret ortağından biri konumunda. DenizBank ile Emirates NBD ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor” diye konuştu.

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