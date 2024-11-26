Enerji tablosunda yerli üretim farkı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 2023 yılına ait ulusal enerji verilerini içeren tabloda birincil enerji arzındaki artışlar ve yeni keşiflerin üretimdeki etkileri dikkat çekiyor. Birinci enerji arzı 2022 yılına göre yüzde 0.4 artarak 158 bin 422 btep olarak gerçekleşti. Birincil enerji arzında katı yakıtların payı yüzde 25,3, petrol ve petrol ürünlerinin payı yüzde 30,3, doğal gazın payı yüzde 26,3 ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 18,2 oldu. Yenilenebilir kaynaklı üretimde artışı da devam ediyor. 2023 yılında yenilenebilir kaynak arzı 28 bin 697 btep'e ulaştı. Bir önceki yıla göre artış oranı yüzde 5,9 seviyesinde.





ÜRETİMDEKİ ORANI %32

Birincil enerji arzında yerli üretimin oranı yüzde 31,1 oldu. 2022 yılında bu değer yüzde 32,2'ye ulaştı. Toplam yerli üretim 49 bin 224 btep seviyesine yükseldi. Sakarya Gaz Sahası'nın devreye girmesiyle doğal gaz üretimindeki artış da tablolara yansıdı. 2023 yılında doğal gaz kaynaklı enerji arzı 703 btep gerçekleşti. 2022 yılındaki doğal gaz üretimi 408 milyon metreküp iken 2023 yılında 852 milyon metreküpe yükseldi. Enerji ihracatı önceki yıla göre yüzde 3,5 oranında artarak 11 bin 270 btep'e yükseldi. Bu tarihin en yüksek enerji ihracat değeri. En büyük ihracat kalemleri ise motorin, fuel-oil ve benzin oldu.





BÜYÜK PAY DÖNÜŞÜMÜN

Nihai enerji tüketimi 121 bin 547 btep olarak gerçekleşti. Nihai tüketimde dönüşüm sektörünün payı yüzde 23,3, sanayinin payı yüzde 23,3, ulaştırmanın payı yüzde 21, mesken ve hizmet sektörünün payı yüzde 24,7, tarım ve hayvancılık payı yüzde 3,5 ve enerji dışı kullanımın payı yüzde 4,2.











