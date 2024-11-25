Meclis'in gündemi 'çevre' teklifi

AK Parti tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz hafta Bayındırlık Komisyonu'ndan geçen 26 maddelik teklifle; kentsel dönüşüm süreçleri hızlandırılacak. Denetimsiz yerleşme ve yapılaşmanın yol açabileceği zararlarının da önü alınacak. Bu çerçevede, çeşitli nedenlerle binalarını yapamayan veya taksitlerini ödeyemeyen hak sahiplerine ek süre tanınacak. Bu yılsonunda önce süreleri dolacak olan hak sahiplerine binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri için 31 Aralık 2028 tarihine kadar ek süre verilecek.

Teklifte, yapı denetim ve güneş enerji santrallerine ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Buna göre, köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazların da hızlı dönüşümü sağlanacak. Bina yapmayanlara ya da taksitlerini ödemeyen hak sahiplerine 31 Aralık 2028'e kadar ek süre tanınacak.





ARAZİ TESLİMİNDE KDV ALINMAYACAK

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca yapılan arsa ve arazi teslimleri de Katma Değer Vergisi'nden muaf tutulacak. Vatandaşların mülkiyet hakkının, gerektiğinde başka parsellere taşınabilmesi sağlanacak. Hak sahibine bu çerçevede, 'İmar Hakkı Aktarım' hakkı tanınacak. Böylece etrafındaki parsellerde arazi ve arsa düzenlemelerin tamamlanmamış olan alanları hak sahiplerine kolaylık tanınacak. Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda değer artış payı oranına ilişkin yeni düzenlemelerde yapılacak. Yapı denetim kuruluşu hakkında idari müeyyidelerden bir veya birden fazla ceza verilmesi gerekmesi halinde uygulanacak idari para cezası tutarı 50 bin liradan az olmayacak.











