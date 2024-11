TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin ihtiyacı olan bilgileri gençlerimize öğreteceğiz

'Bayrağın dalgalandığı her yer vatandır ve vatanın evlatlarını eğitmek bizim için görev ve onurdur' diyerek yemin ettiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Çok şükür bugün Türkiye'nin öğretmen ordusu da aynı bilince sahiptir. 2017 yılında şehit olan Aybüke öğretmenin söylediği, ailesine gönderdiği son haberlerden birisi de 'Zor şartlarda öğretmenlik yapıyorum belki ama bayrağın dalgalandığı her yer vatandır' diyerek aynı sözleri tekrarlamıştır. Bugün ülkenin en ücra köşesinde millete, vatana, bayrağa, din ve devlete sahip çıkmak için milletin çocuklarını erdemli, ahlaklı yetiştirmek için üstün fedakarlıklarla hatta birçoğunda zor şartlar içerisinde mücadele eden bayrağın dalgalandığı her yerde milli ruhumuzu ayakta tutmaya çalışan bütün öğretmen arkadaşlarımıza yürekten tebriklerimizi, teşekkürlerimizi ifade ediyorum"