TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin ihtiyacı olan bilgileri gençlerimize öğreteceğiz

"Öğretmek sadece bilgilendirmek değildir. Hepinizin bildiği gibi bilgi günümüzde giderek artıyor. Bilginin üretilmesi çok daha hızlı ve çok daha yaygın bir hale geliyor. Ama dünyanın sorunlarının çözülmesi de o kadar içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Demek ki dünyanın sorunlarının çözülmesiyle bilginin üretilmesi arasında doğrusal bir ilişki yoktur. Bilgiyi tek başına bırakıp onu insani olan birtakım özelliklerle geliştirmemek, eğitim alanını boş bırakmak demektir. Tabii ki insanlara bilgiyi öğreteceğiz. Çağın gerektirdiği, dünyanın gerektirdiği, Türkiye'nin ihtiyacı olan güçlü ve büyük bir ülke olmak için ne lazım geliyorsa bütün bu alanlardaki bilgileri gençlerimize öğreteceğiz. Ama bu bilginin faydalı bir hale gelebilmesi için ilmin yanında mutlaka hikmetin ve irfanın da olması, yani bu bilginin insanlığa faydalı hale dönüştürülmesini de temin edeceğiz. Ayrıca her bir insanın iyi insan, mükemmel insan olabilmesi için ne gerekiyorsa o konudaki bilgileri de gençlerimizin zihnine nakşedeceğiz. Onların ruhunu da büyütecek çabaları ortaya koyacağız"