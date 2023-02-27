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Ekonomi

Enerjide üretim normalleşti

Depremin ardından kontrol ve tedbir amaçlı durdurulan enerji ve yakıt faaliyetlerinde normalleşme sürüyor. 290 kuyudan 286’sı faaliyetlere başlarken, 4 kuyuda çalışmalar devam ediyor.

Merve Safa Akıntürk
Merve Safa Akıntürk
04:00 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Depremin ardından kontrol ve tedbir amaçlı durdurulan enerji ve yakıt faaliyetlerinde normalleşme sürüyor.

Depremin ardından kontrol ve tedbir amaçlı durdurulan enerji ve yakıt faaliyetlerinde normalleşme sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu, 11 il genelinde enerji altyapısı da büyük hasar gördü. Bölgede depremin ilk anından itibaren arama-kurtarma, barınma ve yardım çalışmalarının yanı sıra enerji altyapısının da onarılması için çalışmalar başlatıldı. Enerji kaynaklarının birçoğunda onarım tamamlanmasına rağmen, herhangi bir hayati tehlike yaşanmaması adına hem elektrik hem de doğal gaz kontrollü olarak sunulmaya başlandı. Enerji üretiminde de onarım çalışmaları sonrası normale dönüş yaşandı.

286 PETROL KUYUSU FAALİYETTE

Asrın felaketinde hasara uğrayan veya kontrol amaçlı durdurulan enerji ve yakıt üretimi rutine döndü. Bölgede rüzgâr gülleri yeniden dönmeye başlarken, 286 petrol kuyusunda da üretim yeniden başladı. Sadece 4 kuyuda inceleme sürüyor. Depremin ardından elektrik ve doğal gaz şebekesinde ciddi hasarlar oluştu. Ekipler ilk andan itibaren arızalara müdahale etmeye başladı. Çevre illerden ekip takviyesi yapıldı. BOTAŞ’ın da ana hatlarında önemli hasar oluştu. Ana ulaşım akslarındaki birtakım problemlerden dolayı arıza ve hasar noktalarına ulaşmada zorluklar yaşandı.

KISA SÜREDE TAM KAPASİTE

Bölgedeki rafinerilerde ve depolarda akaryakıtla ilgili herhangi bir sorun yaşanmadı. Depremler sonrası petrol üretim faaliyetleri kontrol amaçlı durduruldu. Petrol taşıma ana iletim hatlarındaki arıza ve hasarlar ilk 5 gün içerisinde tamamlandı. 290 kuyudan 286’sı tekrar üretime alındı. Kalan 4 kuyuda incelemeler ve yeniden işletmeye alma çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır, Adana, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa güzergâhında bulunan petrol kuyuları, kısa süre içerisinde tam kapasite üretime başlayacak.

Depremzedeye 81 ilde güvence bedeli muafiyeti

Depremzede vatandaşların enerji maliyetini 3 ay süreyle ertelediklerini hatırlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Hasar durumlarına göre bu vatandaşlarımıza ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. Tamamlanınca Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak” dedi. Dönmez ayrıca, “Deprem bölgesinden taşınan vatandaşlar için geçici ikametgahlarında abonelik işlemleri yaptırması gerekiyordu. Aldığımız bir kararla güvence bedeli alınmaması gerektiğini ifade ettik. Vatandaşlarımız e-Devlet’ten indirecekleri bir belge ile Türkiye’nin herhangi bir yerinde elektrik ve gaz aboneliğinde güvence

bedeli ödemeyecek” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKTE ARZ SORUNU AŞILDI

Dönmez, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin etkilediği illerde elektrik ve doğal gaz altyapısına ilişkin çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, “Yoğun hasarlı bölgeler dışında hasarsız ve az hasarlı binalara elektrik arzı büyük oranda tamamlandı” dedi. Bakan Dönmez, deprem bölgesine Türkiye Kömür İşletmeleri vasıtasıyla 45 bin ton kömür sevk ettiklerine dikkati çekerek, “Vatandaşlarımız çadır kentlerde veya hasarsız evlerinde oturuyor. Bu bölgelerde gelecek ilave talepleri de anında karşılama yoluna gidiyoruz. An itibarıyla ısınmada katı yakıt anlamında bir sıkıntı yaşanmıyor” diye konuştu. Dönmez, konteynerlerin elektrik ihtiyacına ilişkin olarak ise, yer belirleme çalışmaları sonrası tüketimin hesaplandığını ve ardından elektriğin ulaştırıldığını söyledi.


'Bu inanılmaz bir şey' diye açıkladı: Depremden 29 dakika sonra kaynayarak çıktı
'Bu inanılmaz bir şey' diye açıkladı: Depremden 29 dakika sonra kaynayarak çıktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından TÜBİTAK'ın çağrıda bulunduğu araştırma projeleri kapsamında çalışmalarını tamamlayan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, İskenderun'daki tespitlerine ilişkin makalesini hazırladı. Elde ettiği belge ve görüntülere ilişkin konuşan Öztürk, "Hiç deniz suyu gelmemiş bu inanılmaz bir şey. O kadar suyun hepsi yeraltından gelen sular. Bunların kaynaklarını belgeledik ama gece saat 04.17'de olan depremin ardından 04.46'ya doğru yani 30 dakika falan sonra buradan alttan su kaynadığına dair kamera kayıtlarını bulduk. İskenderun'da müthiş bir zemin oturması var. Yaklaşık 60 santimetre oturma var. Kıyıya doğru basma var. Kıyıdaki limanı koparmalar var. Bunları araştırdık, bunu hızla bir makaleye çeviriyoruz" dedi. 

#Enerji
#Deprem
#Üretim
#Fatih Dönmez
1 saat önce
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Enerjide üretim normalleşti
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