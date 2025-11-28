Enflasyonun geleceği kira ve gıdaya bağlı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyonda nihai hedefe ulaşma konusunda şüphe duymadıklarını belirterek, "Enflasyon aslında bir virüs gibidir. Vücutta uzun süre kalınca onu def etmek zorlaşır. Biraz daha uzun süre alabilir ama biz doğru bir reçete uyguluyoruz. Bugüne kadar da epey olumlu sonuçları aldık. Sadece reçetenin etki etme zamanı bünyeden bünyeye değişebiliyor" dedi.

YAVAŞLAMA VAR AMA ÖNLEM ALACAĞIZ

Karahan, para politikası ve makroekonomik görünüm hakkında yaptığı canlı yayında, mevcut durumda talep koşullarının dezenflasyonla uyumlu olduğunu bildirerek, "Son dönemde dezenflasyonda bir yavaşlama var ama bu olsa da alacağımız tedbirlerle, atacağımız adımlarla para politikasının sıkılığını tekrar kalibre ederek enflasyonun hedeflerimizle uyumlu şekilde düşmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

ARZ ODAKLI POLİTİKA FİYATLARI DESTEKLER

Karahan, kamuoyunda sık tartışılan "hissedilen enflasyon" konusuna da değindi. "Hissedilen ve ölçülen enflasyon aynı şey değil" diyen Karahan, her ürünün fiyatının aynı oranda artmadığını vurguladı. Vatandaşların özellikle gıda ve kira gibi sık tüketilen kalemlerdeki fiyat artışlarını daha fazla hissettiğini söyledi. Kira enflasyonunun bir süredir katılık gösterdiğini belirten Karahan, aylık kira artışlarının uzun süre yüzde 4'ün üzerinde seyrettiğini ancak artık yüzde 4'ün altına indiğini açıkladı. "Enflasyonda düşüşün bir kısmı kira tarafından gelecek" değerlendirmesinde bulunan Karahan, konut arzını artırıcı önlemlerin orta vadede fiyatları destekleyeceğini söyledi. Enflasyon beklentilerindeki sapmanın en önemli nedeninin gıda fiyatları olduğunu da vurgulayan Karahan, "Bu sene yaşanan zirai don ve kuraklık dezenflasyon yönündeki algıları etkiledi" dedi.







