Bakan Bolat: Ekimde cari işlemler dengesinde 500 milyon dolar fazla bekleniyor

Bu rekorların küresel ticarette artan korumacılık ve jeopolitik gerginliklerin baskıladığı dış talebe rağmen yakalandığını belirten Bakan Bolat,

"Mal ve hizmet ihracatında izlenen bu olumlu seyir, cari işlemler dengesinin fazla vermesine katkı sağlamaktadır. Ticaret Bakanlığı tahminlerine göre ekim ayında cari işlemler dengesinde yaklaşık 500 milyon dolar fazla verilmesi beklenmektedir. Bu değer ile cari işlemler dengesinde kaydedilen fazlanın 4'üncü aya ulaşacağı öngörülmektedir.

Cari işlemler açığı tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam etmekte olup orta vadeli program (2026-2028) kapsamında 2025 yılında milli gelire oranla yüzde 1,4 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Belirlediğimiz hedefleri aştık, daha üst hedefler için var gücümüzle çalışıyoruz.

Ticaret Bakanlığı olarak bu hedefler doğrultusunda ticareti kolaylaştırmak, ihracatçılarımızın rekabet gücünü artırmak, ikiz dönüşüm sürecine uyum sağlamak, ticari diplomasi ağımızı güçlendirmek ve ihracatçılarımıza destek ve finansman imkanları sunmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz"