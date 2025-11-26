Bakan Bolat: Helal ekonomi 2028’de 3,4 trilyon dolara ulaşacak

11'inci Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “2024 itibarıyla dünyada Müslüman tüketicilerin helal ürün ve hizmetlere yaptıkları harcamalar 2,3 trilyon dolara ulaşmıştır. Bu yıl 2,5 trilyon dolar olması, 2028'e kadar da 3,4 trilyon dolara yükselmesi tahmin edilmektedir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilen 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve "Helal ticaretinde inovasyon ve mükemmelliyetçilik" mottosuyla düzenlenen zirve, küresel ticaret, gıda, finans, kozmetik, sağlık ve turizm alanlarında helal ekonomisini bir araya getiriyor.
Zirvenin açılışında konuşan Bakan Bolat, etkinlik kapsamında 3 gün boyunca stantların gezileceğini kaydederek, 110 ülkeden katılımcıların bulunduğunu, İslam ülkelerinden, yurt dışından ve Türkiye'den toplam 30 bin ziyaretçinin kayıt yaptırdığını söyledi.
Etkinlik boyunca helal konusunda önemli panellerin gerçekleştirileceğini dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İslam ülkeleriyle toplam ticaret içerisinde payımız yüzde 26'ya yükseldi"
Bakan Bolat, İsrail'in Gazze ve Filistin'de yaptığı vahşi saldırıları ve katliamları anlatarak, "Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimize selamlarımı iletmek istiyorum. Onlar tarih yazdılar. Dünyaya 2 milyarlık Müslüman ümmeti adına İsrail'in katliamına karşı çok başarılı bir direnç gösterdiler, direniş gösterdiler." diye konuştu.
Dünya ticaretindeki yavaşlamadan ve küresel ekonomilerin büyümesindeki zayıflıktan bahseden Bolat, şunları kaydetti:
Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK), İslam Kalkınma Bankası, SMIIC ve Gelişen Sekiz Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi uluslararası platformlar üzerinden İslam ülkelerinin ikili bazda ekonomik ilişkilerini geliştirmek için canla başla mücadele verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini anlattı.
"Müslüman tüketicilerin helal ürün ve hizmet harcamaları bu yıl 2,5 trilyon dolar olacak"
Ticaret Bakanı Bolat, helal ticaretin sadece İslamiyet'in bir hassasiyeti değil, aynı zamanda sağlık, kalite, sürdürülebilirlik ve etik değerlere dayalı bir ekonomik modelin de temsilcisi olduğunu söyledi.
Dünyada Müslüman nüfusunun 2 milyarı aştığını, bu rakamla dünya nüfusunun yüzde 25'ini oluşturduklarını dile getiren Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:
"HAK, 120 kuruluşa helal akreditasyon yetkisi verdi"
Bakan Bolat, helal ürün ya da hizmet için belgelendirmenin öneminden bahsederek, şu bilgileri verdi:
Bolat, Helal Akreditasyon Kurumunun 35 farklı ülkeden 219 başvuru aldığını ve bu kuruluşlardan 120 tanesine helal akreditasyon yetkisi verdiğini ifade ederek, "Bu 120 kuruluşla bugüne kadar 2 bin üzerindeki şirketin ürünlerine ve hizmetlerine helal akreditasyon belgesi vermiş bulunmaktayız." dedi.
"Tüketiciler helal belgesine sahip ürünlerden rahatlıkla faydalanabilirler"
Ticaret Bakanı Bolat, merkezi Suudi Arabistan'da bulunan Helal Akreditasyon Kurumları İslami Forumunun (IFHAB) 2023 yılında İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı bir kuruluş olarak kurulduğunu belirterek, Helal Akreditasyon Kurumunun bu çatı kuruluşa üye olduğunu söyledi.
"6-8 Nisan'da 1. Uluslararası Helal Akreditasyon Kongresi düzenleyeceğiz"
Bolat, 40 ülkeden 500 firmanın katıldığı Helal Expo 2025'in hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, 11. Helal Zirvesi'nin helal kavramına çok önemli katkılar yapacağını söyledi.