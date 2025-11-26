Bakan Bolat: Helal ekonomi 2028’de 3,4 trilyon dolara ulaşacak

"Bu büyüme trendiyle 2030'a kadar 540 milyondan fazla Müslüman genç nüfusa sahip olacağımız öngörülmektedir. 2024 itibarıyla dünyada Müslüman tüketicilerin helal ürün ve hizmetlere yaptıkları harcamalar 2,3 trilyon dolara ulaşmıştır. Bu yıl 2,5 trilyon dolar olması, 2028'e kadar da 3,4 trilyon dolara yükselmesi tahmin edilmektedir. Helal gıda sektöründe de 2028 itibarıyla 2 trilyon dolara yakın helal ürün harcaması beklenmektedir. Helal kavramı sadece gıdayı değil giyim kuşam, turizm, medya, eğlence, eczacılık ve kozmetik gibi sektörleri de kapsamaktadır"