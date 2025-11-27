Doğu Karadeniz'den 10 ayda 29 ülkeye su ürünü ihraç edildi

Doğu Karadeniz'den ocak-ekim döneminde Rusya başta olmak üzere 29 ülkeye su ürünü ihracatı yapıldı.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, bölgeden 10 ayda 29 ülkeye 26 bin 768 tonluk su ürünü ihraç edildiğini söyledi.
İhracattan 177 milyon 97 bin 122 dolar kazanç sağlandığını belirten Kobya, söz konusu dış satımda Rusya, Vietnam ve Japonya'nın ilk 3 ülke arasında yer aldığını kaydetti.
Su ürünlerinin bölgenin önemli ihraç kalemlerinden olduğuna dikkati çeken Kobya, söz konusu ihracatın yılı çok daha iyi seviyelerle tamamlayacağına inandığını sözlerine ekledi.