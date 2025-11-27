Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Trabzon'da hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor

Trabzon'da hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor

14:5827/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber

Trabzon'da balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsinin kilogramı 50 liradan satışa sunuluyor.


Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 50, istavrit 100, somon 250 ila 300, palamudun tanesi 150, barbun 350, levrek ve çipura 450 ila 500, tirsi ise 150 liradan satılıyor.


Balıkçı Turgay Memiş, son yılların en yoğun hamsi sezonunun bu yıl gerçekleştiğini söyledi.


Trabzonluların hamsiye ilgi göstermeye devam ettiklerini dile getiren Memiş, "40 yıldır bu meslekteyim, bu seneki gibi bol hamsi görmedim. Somon, çupra ve levreğimiz var. Fiyatlar normal, 250 ila 500 lira arasında fiyatları değişiyor. Ama istavrit ve hamsi ucuz." diye konuştu.


Balıkçı Ahmet Çoğalmış da hamsinin hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdüğünü dile getirerek, "Şu an piyasada ekonomik olarak en uygun hamsi. İki kilo hamsiyle bir aile rahatlıkla karnını doyurur. Onun için hem halka hem de bize yarıyor." dedi.


Çoğalmış, ayrıca istavritin 100, mezgidin ise kilogramının 300 liradan satıldığını kaydetti.

#Trabzon
#Ortahisar
#Hamsi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1999 öncesi olanlara erken emeklilik! 1800 ve 3600 günle emeklilik fırsatı: Kadın - Erkek prim gün yaş tablosu