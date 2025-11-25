Engelli istihdamı yoksa milli gelir yüzde 7 eksik

Yerli ve milli otomobilimizin görüntülerini anlamlandırıp, sürücü ve yolculara tam kapasite hizmet veren akıllı asistanını geliştirdiği için 'Togg'un gözleri' adıyla anılan görme engelli girişimci Zülal Tannur, TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda konuştu.
Zülal Tannur, engellilere uygun koşulları sağlamayan ülkelerin her yıl milli gelirlerinin yüzde 3 ila 7'sini yitirdiğini belirtti. Tannur, "Türkiye'de kendini engellilikle raporlayan insanların yüzde 22'si istihdama aktif olarak katılamıyor" diye konuştu.
BEN DE TEKNOFEST'TE YETİŞTİM
Doğuştan görme engelli olan Tannur, kendisinin de TEKNOFEST'te yetiştiğini dile getirerek, "Eğer biz kendi millî gelirimizin yüzde 7'sini kaybetmek istemiyorsak o çocuklar meslek kazanabilirler" dedi.