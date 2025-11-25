Engelli istihdamı yoksa milli gelir yüzde 7 eksik

Zülal Tannur, engellilere uygun koşulları sağlamayan ülkelerin her yıl milli gelirlerinin yüzde 3 ila 7'sini yitirdiğini belirtti. Tannur, "Türkiye'de kendini engellilikle raporlayan insanların yüzde 22'si istihdama aktif olarak katılamıyor" diye konuştu.

BEN DE TEKNOFEST'TE YETİŞTİM

Doğuştan görme engelli olan Tannur, kendisinin de TEKNOFEST'te yetiştiğini dile getirerek, "Eğer biz kendi millî gelirimizin yüzde 7'sini kaybetmek istemiyorsak o çocuklar meslek kazanabilirler" dedi.