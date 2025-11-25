Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Engelli istihdamı yoksa milli gelir yüzde 7 eksik

Engelli istihdamı yoksa milli gelir yüzde 7 eksik

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0025/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Zülal Tannur.
Zülal Tannur.

Yerli ve milli otomobilimizin görüntülerini anlamlandırıp, sürücü ve yolculara tam kapasite hizmet veren akıllı asistanını geliştirdiği için 'Togg'un gözleri' adıyla anılan görme engelli girişimci Zülal Tannur, TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda konuştu.

Zülal Tannur, engellilere uygun koşulları sağlamayan ülkelerin her yıl milli gelirlerinin yüzde 3 ila 7'sini yitirdiğini belirtti. Tannur, "Türkiye'de kendini engellilikle raporlayan insanların yüzde 22'si istihdama aktif olarak katılamıyor" diye konuştu.

BEN DE TEKNOFEST'TE YETİŞTİM

Doğuştan görme engelli olan Tannur, kendisinin de TEKNOFEST'te yetiştiğini dile getirerek, "Eğer biz kendi millî gelirimizin yüzde 7'sini kaybetmek istemiyorsak o çocuklar meslek kazanabilirler" dedi.



#İstihdam
#Engelli Birey
#Milli Gelir
#Ekonomi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var? Maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta başlıyor